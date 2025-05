Neuer Trailer von GTA 6 ist voll mit Hinweisen

Die meisten Fans der Serie freuen sich über die Grafik, die vor allem in weitläufigen Gebieten hervorragend aussieht. Einige nörgeln aber, dass GTA 5 mit entsprechenden Mods besser und teilweise sogar fotorealistisch aussieht. Allerdings stammt die Grafik im Trailer von der PS5-Variante und keinem High-End-PC.

Gewichtheben: San Andreas lässt grüßen

Der Trailer setzt stark auf die Miami-Vibes der fiktiven Stadt Vice City und lässt es zwischen den spielbaren Charakteren Jason und Lucia knistern. Wer GTA schon länger spielt, könnte sich über Jason an der Hantelbank freuen.

Das deutet nämlich darauf hin, dass das Gewichtheben aus GTA San Andreas ein Comeback feiert. In San Andreas wurde die Spielfigur CJ sichtbar muskulöser, wenn man brav trainiert hat. Im GTA-6-Trailer sieht Jason in verschiedenen Szenen unterschiedlich aus, was Frisur, Bräunung und Gewicht angeht. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich, ähnlich wie in San Andreas, die Spielfiguren verändern, je nachdem wie man im Game agiert.