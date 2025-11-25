Dieser Fahrradcomputer ist zugleich Licht, Luftpumpe und mehr

Als vernünftiger Radfahrer muss man in der Regel eine Reihe von Kleinkram mit sich führen. Angefangen vom Fahrradcomputer über Licht bishin zur Klingel und einer Luftpumpe, falls man einmal einen Platten hat. Ein neues Kickstarter-Projekt packt nun all das und noch viel mehr in ein Gerät.

Primär ist Cycleasy ein Fahrradcomputer, der im Grunde nicht viel anders aussieht als vergleichbare Geräte von Garmin oder Wahoo. Gleichzeitig hat er jedoch 5 weitere Features:

KI-Assistent auf Basis von Google Gemini

Frontlicht

Bluetooth-Box

Klingel

elektrische Mini-Pumpe

Der Fahrradcomputer soll die meisten Grundfunktionen abdecken, die man von einem solchen Gerät erwartet. Auf dem 3,5 Zoll großen IPS-Display soll man sich Navi-Anweisungen sowie alle möglichen Daten anzeigen lassen können. Zusätzlich wird Kompatibilität zu ANT plus und Bluetooth-Sensoren genannt, also zu typischen Zubehörteilen wie Herzfrequenzgurten, Trittfrequenzsensoren und Powermetern.

Auch interessant: Der interne KI-Assistent wird in den Produktfotos mit einem Rabbit R1 bebildert, dem gescheiterten KI-Gadget, das primär für Spott sorgte.

