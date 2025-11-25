Dieser Fahrradcomputer ist zugleich Licht, Luftpumpe und mehr
Als vernünftiger Radfahrer muss man in der Regel eine Reihe von Kleinkram mit sich führen. Angefangen vom Fahrradcomputer über Licht bishin zur Klingel und einer Luftpumpe, falls man einmal einen Platten hat. Ein neues Kickstarter-Projekt packt nun all das und noch viel mehr in ein Gerät.
Primär ist Cycleasy ein Fahrradcomputer, der im Grunde nicht viel anders aussieht als vergleichbare Geräte von Garmin oder Wahoo. Gleichzeitig hat er jedoch 5 weitere Features:
- KI-Assistent auf Basis von Google Gemini
- Frontlicht
- Bluetooth-Box
- Klingel
- elektrische Mini-Pumpe
Der Fahrradcomputer soll die meisten Grundfunktionen abdecken, die man von einem solchen Gerät erwartet. Auf dem 3,5 Zoll großen IPS-Display soll man sich Navi-Anweisungen sowie alle möglichen Daten anzeigen lassen können. Zusätzlich wird Kompatibilität zu ANT plus und Bluetooth-Sensoren genannt, also zu typischen Zubehörteilen wie Herzfrequenzgurten, Trittfrequenzsensoren und Powermetern.
Auch interessant: Der interne KI-Assistent wird in den Produktfotos mit einem Rabbit R1 bebildert, dem gescheiterten KI-Gadget, das primär für Spott sorgte.
➤ Mehr lesen: KI-Gadget Rabbit R1 ist eigentlich nur eine Android-App
Elektrische Pumpe
Die integrierte Pumpe soll 700x25C-Rennradreifen von 0 auf 100 PSI (6,9 Bar) in rund 50 Sekunden bringen. Pro Akkuladung spricht der Hersteller von etwa 20 Reifenfüllungen. Das ist im Vergleich zu anderen Mini-Pumpen durchaus beachtlich. Nimmt die Reifenbreite zu (bei modernen Rennrädern sind es heute eher 28mm oder sogar noch mehr) gehen sich natürlich nur weniger Pumpvorgänge aus.
Der interne Sprachassistent soll während der Fahrt Statusmeldungen, Navigationshinweise und Sicherheitstipps geben sowie Sprachbefehle entgegennehmen. Ein Bluetooth-Lautsprecher ist ebenfalls an Bord, um das alles ohne zusätzliches Gerät zu ermöglichen.
Ein Fragezeichen gibt die Akkugröße auf. Denn dieser hat 6.000mAh, gleichzeitig soll das Gerät aber als “10.000 mAh Powerbank” fungieren können.
➤ Mehr lesen: Dieses E-Bike lässt sich per USB-C aufladen
Software und Preis
Ebenfalls ein Fragezeichen ist die Software. Da Gemini mit an Bord ist, liegt es nahe, dass es sich im Kern um Android handelt.
Verkauft werden soll der Computer im Rahmen der Kampagne für Unterstützer angeblich um 99 US-Dollar. Das wäre weit günstiger als alle Fahrradcomputer von etablierten Marken, weswegen man vielleicht ein bisschen skeptisch sein sollte. Derzeit ist die Kampagne noch nicht live, wann es so weit ist, ist noch unbekannt.
