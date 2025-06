Umrüst-Kit um 300 Euro macht aus jedem Rad ein E-Bike

Es brauche nur 10 Sekunden und 309 Euro, um ein Fahrrad in ein E-Bike zu verwandeln und entspannt zu radeln, verspricht das chinesische Start-up Kamingo.

Es brauche aber nur 10 Sekunden und 309 Euro , um ein Fahrrad in ein E-Bike zu verwandeln und entspannt zu radeln, verspricht das chinesische Start-up Kamingo . Möglich machen soll das ein 900 Gramm schweres Umbau-Kit, berichtet netzwelt .

Der E-Motor, der an der Sattelstütze befestigt wird, liefert eine Leistung von 250 Watt, was dem in der EU für E-Bikes erlaubten Grenzwert entspricht. Radelt man nicht schneller als 25 km/h unterstützt der Motor, indem er das Hinterrad antreibt. Er kann eine Spitzenleistung von bis zu 750 Watt erreichen.

Der Akku wird in Trinkflaschenform geliefert und hat eine Kapazität von 266 Wattstunden. Ist diese erschöpft, kann man ihn mit einem USB-C-Kabel wieder aufladen. 30 Kilometer sollen mit dieser Kapazität aber möglich sein. Geht es mal spritzig zu, sei das auch kein Problem, da die Technik vor eindringendem Spritzwasser geschützt ist.

Lieferung im Dezember

Hat man es also wieder einmal mit einem hohen Berg zu tun, können das umgebaute Fahrrad 3 Unterstützungsmodi helfen. Diese sollen so gut abgestimmt sein, dass der Fahrer möglichst gut unterstützt, aber das Hinterrad möglichst wenig beansprucht wird. Beim Bergabfahren lässt sich der Unterstützungsmotor auch hochfahren, damit es keinen Reifenkontakt gibt.

Das Kit sei für nahezu alle Fahrradtypen einsetzbar. Nur Reifen mit großen weit auseinanderstehenden Stollen darf das Fahrrad nicht haben. Erhältlich ist das Umbau-Kit im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter. Es soll ab Dezember 2025 ausgeliefert werden.