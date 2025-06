Wie Mathematik hilft, schneller durch die Stadt zu kommen

Stellt man sich die Arbeit eines Mathematikers vor, sind Ampeln kaum das erste, an das man denkt. Doch genau dieses Thema steht derzeit im Zentrum der Forschung von Rafael Prieto-Curiel am Complexity Science Hub (CSH) in Wien.

Doch wie entsteht eigentlich das Rezept, also das mathematische Modell? Prieto-Curiel zückt ein rotes Notizbuch, dessen Seiten kreuz und quer mit Formeln bekritzelt sind: „Ich verbringe die meiste Zeit mit Gleichungen. Also ich sitze da und denke nach.“

Nachhaltige Fortbewegung attraktiver machen

Sein Ziel ist es, die Ampelschaltungen in mehreren Städten zu untersuchen und für jede einzelne das ideale Gleichgewicht zu errechnen – auch um die Abhängigkeit von Autos zu verringern. Motorisierter Individualverkehr gehe mit so vielen Problemen einher – Luftverschmutzung, Lärm, Flächenversiegelung und vor allem Verschlimmerung der Klimakrise – dass man jetzt alles daran setzen sollte, alle anderen Fortbewegungsmittel attraktiver zu machen, meint Prieto-Curiel.

➤ Mehr lesen: Wie österreichische Forscher Krypto-Betrüger auffliegen lassen

„Auch als Mathematiker können wir Forschung zu Themen betreiben, die interessant und gesellschaftlich relevant sind. Und ich glaube städtische Nachhaltigkeit ist so ein Thema“,sagt der Komplexitätsforscher.

Pendelstrecken in 794 Städten

Das Ampel-Projekt ist nicht sein erstes, das sich mit komplexen Verkehrssystemen befasst: „Ich habe vorher in Medellín in Kolumbien gewohnt, eine wunderschöne, fußgängerfreundliche Stadt, wo man allerdings lang für Öffi-Tickets anstehen musste“. Das brachte ihn dazu, mathematisch zu untersuchen, wie der Prozess verbessert werden könnte.

➤ Mehr lesen: Warum die 15-Minuten-Stadt die Welt nicht retten wird

Zuletzt hat er in seiner Studie „The ABC of mobility” 794 Städte weltweit nach ihrem sogenannten modal share, also der Verteilung auf verschiedene Verkehrsmittel untersucht. Das A steht dabei für aktive Mobilität, also etwa zu Fuß gehen oder Radfahren, B für Busse, Bahnen und andere öffentliche Verkehrsmittel und C für „cars“, also Autos, inklusive Taxis.

Viel Verbesserungspotenzial in Wien

Wien liegt im internationalen Vergleich einigermaßen im Mittelfeld: 34 Prozent aller Wege werden zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt, 39 Prozent mit öffentlichen Verkehrsmitteln und 27 Prozent mit dem Auto. Utrecht in den Niederlanden nennt Prieto-Curiel mit 74 Prozent aktiver Mobilität als Positivbeispiel, Portland in den USA mit nur 12 Prozent als besonders negativ.

Auf der Projekt-Webseite Cities moving kann man sich die Verteilung in verschiedenen Städten in einer interaktiven Grafik anschauen. Außerdem kann man den eigenen modal share mit Durchschnittswerten vergleichen.