Warum die 15-Minuten-Stadt die Welt nicht retten wird

Wenn es um die Erreichbarkeit von wichtigen Lokalitäten zu Fuß oder per Rad geht, liegen österreichische Städte im weltweiten Spitzenfeld: „Von allen Städten in Österreich scheint Graz die beste zu sein. 92 Prozent der Bevölkerung leben so, dass sie alles in 15 Minuten zu Fuß erreichen können“, erklärt der Komplexitätsforscher Vittorio Loreto.

„In Wien sind es fast 91 Prozent, in Anbetracht der Größe dieser Stadt auch eine ziemlich beachtliche Leistung“, sagt Loreto. In diesen Städten nimmt man das Planungskonzept der 15-Minuten-Stadt ernst, so soll es etwa eine wichtige Inspiration für die Seestadt Aspern sein. Auch Graz soll in Zukunft noch stärker nach dem Prinzip umgestaltet werden. Innsbruck sei mit fast 89 Prozent der Bewohner, die alles Wichtige in einer Gehweite von 15 Minuten haben, gerade noch „gut genug“, wie Loreto sagt. Das Schlusslicht unter den analysierten Städten bilde wiederum die Kärntner Landeshauptstadt. „Klagenfurt liegt mit unter 70 Prozent an letzter Stelle“, sagt Loreto.

Weil nur Städte mit einer Grundfläche ab etwa 100 Quadratkilometern und mindestens 50.000 Einwohnern ausgewertet wurden, liegen für Städte wie Eisenstadt gar keine Ergebnisse vor. Wie Städte abschneiden, liegt nicht nur an der Stadtplanung, sondern auch an anderen Faktoren wie der Geschichte und der Landschaft. So brauchen etwa die Bewohner des Salzburger Kapuzinerberges naturgemäß länger, bis sie wichtige Einrichtungen erreichen. Schließlich leben sie zwar in der Stadt, aber trotzdem auf einem Berg. Dasselbe gilt für Bergbewohner in Innsbruck oder für Wiener, die etwa ein Haus am Wienerwald haben.