Superdünnes Samung Galaxy S25 Edge wird nächste Woche präsentiert

Jetzt ist es soweit: Nachdem Samsung im Jänner das extradünne Galaxy S25 Edge erstmals vorgestellt hat, wird es nun endlich offiziell präsentiert. Anfang des Jahres wurde zwar das Design des Smartphones gezeigt, Spezifikationen wurden allerdings keine erwähnt.

Die offizielle Präsentation geht zu einem ungünstigen Zeitpunkt über die Bühne, sodass in Europa wohl nicht allzu viele Interessierte den Livestream verfolgen werden. In der Einladung gibt Samsung die Startzeit mit Montag, 8 pm EDT an, was hierzulande Dienstag 2 Uhr MESZ entspricht.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy A56 vs. Google Pixel 9a im Vergleichstest