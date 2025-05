Samsung deutet völlig neuartiges Falt-Smartphone an

Samsung hat im Rahmen der Präsentation aktueller Quartalszahlen ein völlig neuartiges Falt-Handy angeteasert. Das Unternehmen sprach von einer „Maximierung der Wettbewerbsfähigkeit durch Formfaktor-Innovation“.

Die Anspielung könnte auf ein kommendes Gerät mit dreifach-faltbarem Display hindeuten, wie SammyGuru schreibt. Es wäre das erste Tri-Fold-Gerät der Südkoreaner. Bislang verkauft Samsung lediglich Handys, die einmal faltbar sind.

Der Teaser ist nicht der einzige Hinweis. So tauchten Anfang April entsprechende Datenbankeinträge der GSM Association (GSMA) auf. Davon berichtete damals GSMArena. Demnach könnte das Tri-Fold-Gerät zunächst ausschließlich in Südkorea und China erscheinen. Die Modellnummern SM-F968N (Korea) und SM-F9680 (China) sind bereits gelistet, was auf einen baldigen Marktstart hindeutet.

9,9 Zoll

Das Tri-Fold-Gerät, das intern unter dem Codenamen Q7M geführt wird, könnte nach bisherigen Informationen ein Display mit einer Diagonale von 9,9 Zoll bieten – deutlich größer als das aktuelle Galaxy Z Fold 6 mit 7,6 Zoll. Samsung verzichtet bei diesem Modell offenbar auf die bisher für China genutzte Galaxy-W-Markenbezeichnung und könnte das Gerät schlicht als Tri-Fold vermarkten.

Samsung wäre nicht der erste Hersteller, der ein solches Gerätedesign realisiert. Auch das Huawei Mate XT hat ein dreifaches Falt-Display. Dessen Tripple-Screen hat eine Diagonale von 10,2 Zoll.

