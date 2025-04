Neues Samsung-Handy hat auswechselbaren Akku

Dass man das noch erleben darf - ein modernes Smartphone mit einem Akku, den man einfach austauschen kann, indem man die Rückseite (ohne Werkzeug) entfernt. Das Galaxy XCover 7 Pro macht es möglich.

➤ Mehr lesen: EU-Beschluss: Ab 2027 müssen Handyakkus austauschbar sein

Bei dem Smartphone handelt es sich um ein sogenanntes "Rugged Phone", also für Leute, die viel im Freien oder auf der Baustelle unterwegs sind und ein robustes Handy bevorzugen. Dafür ist das Smartphone auch nach dem IP68-Standard geschützt, also staubdicht und auch wasserdicht bei dauerhaftem Untertauchen (in 1,5 Metern Wassertiefe). Das Argument, dass man keine Wechselakkus verbauen kann, weil die Smartphones dadurch undicht werden, zählt also nicht.