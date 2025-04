ESA testet Einsteins Relativitätstheorie auf der ISS

Ein Ensemble aus 2 Uhren wird außen am europäischen Columbus-Modul installiert.

Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) will zentrale Aspekte von Einsteins Relativitätstheorie unter Weltraumbedingungen überprüfen. Dazu wurde mit dem Projekt ACES (Atomic Clock Ensemble in Space) ein hochpräzises Messinstrument zur Internationalen Raumstation (ISS) geschickt.

Das Ensemble aus 2 Uhren wird außen am europäischen Columbus-Modul installiert und soll über einen Zeitraum von 30 Monaten Daten sammeln, wie die ESA selbst schreibt. Der Start erfolgte am Montag im Rahmen der Space X Commercial Resupply Mission 32.

Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie besagt, dass die Gravitation den Zeitfluss beeinflusst: In größerer Entfernung zum Erdmittelpunkt vergeht die Zeit schneller. Bisherige Experimente auf Bergen oder in Flugzeugen konnten diesen Effekt nachweisen. ACES hebt diese Messungen auf eine neue Ebene, indem es die Zeitdilatation in 400 Kilometern Höhe mit bisher unerreichter Genauigkeit untersucht.