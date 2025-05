Kriegsschiff sinkt von allein, bevor es beschossen werden kann

Die Philippinen wollten am 5. Mai, im Rahmen der Übung MARSTRIKE , ein Schiff versenken. Das wurde aber abgesagt. Denn das Schiff ist kurz vor dem Start der Übung von allein gesunken.

Dabei handelte es sich um die BRP Miguel Malvar . Das ist eine Korvette aus dem Zweiten Weltkrieg. Mit 914 Tonnen Verdrängung und 56 Metern Länge ist sie ein eher kleines Ziel für solche Beschussübungen, die im Fachjargon SINKEX genannt werden. Laut den philippinischen Streitkräften würde aber die Größe immer noch der von Patrouillenbooten und kleineren Korvetten entsprechen, die Seestreitkräfte in diesen Gewässern nutzen.

© US Navy

Gemeint ist damit China . Zwischen Schiffen von China und den Philippinen kommt es immer wieder zu Konflikten, auch zivile Boote sind öfter involviert. Eine erfolgreiche SINKEX hätte ein Signal an China sein können, dass die philippinische Marine bereit ist, sich in einer bewaffneten Auseinandersetzung zu verteidigen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zu einem Testschiff, um neue Infrarotsysteme, Kommunikationstechnologien und Sonare zu erproben. 1965 schied sie aus der US Navy aus und wurde an die südvietnamesische Marine übergeben, wo sie als RVN Ngọc Hồi diente.

Die Miguel Malvar wurde 1944 in Dienst gestellt. Zu diesem Zeitpunkt hieß sie USS Brattleboro und war ein Patrouillenschiff der US Navy. Sie diente im Atlantik und im Pazifik. Während den Schlachten rund um die Philippinen und Okinawa war sie als U-Boot-Jäger unterwegs.

Laut den Philippinen sei das Schiff nicht beschädigt worden, als es ins Zielgebiet geschleppt wurde. Das Wetter und der heftige Seegang sollen schuld am frühzeitigen Untergang gewesen sein. Das Schiff lief mit Wasser voll, bis es gesunken ist.

© US Navy

Als Saigon 1975 gefallen ist, flüchtete die Besatzung mit dem Schiff in die Philippinen. Dort wurde sie überarbeitet, neu bewaffnet und trat 1977 ihren Dienst als Miguel Malvar an. 2021 wurde sie endgültig ausgemustert.

SINKEX: Selten, aber spektakulär

Wie genau die Miguel Malvar versenkt hätte werden sollen, ist nicht bekannt. Es wurde lediglich gesagt, dass der Beschuss aus der Luft und von Schiffen aus geplant war.

An MARSTRIKE sind auch Streitkräfte der USA und Australien beteiligt. Es ist die erste internationale Übung, bei der NMESIS der US Marines teilnimmt. Dabei handelt es sich um ein ferngesteuertes Antischiff-Raketensystem. Dies wurde aber außerhalb seiner Reichweite zur Miguel Malvar positioniert. Es war also vermutlich nicht vorgesehen, dass NMESIS die Miguel Malvar beschießt.

➤ Mehr lesen: USA stationieren Antischiff-Raketenstarter nahe Taiwan