TU Wien arbeitet an "Gamechanger", der CO2 aus der Luft holt

Die DAC-Anlage ist deutlich energiesparsamer als die Konkurrenz. Ein Prototyp konnte bereits umfangreich getestet werden.

Direct Air Capture (DAC) soll der Klimaerwärmung Einhalt gebieten. Mit der Technologie wird Kohlendioxid direkt aus der Umgebungsluft gefiltert und dauerhaft gespeichert. Solche Anlagen gibt es bereits. Die bekannteste steht in Island und stammt vom Schweizer Unternehmen Climeworks.

Das Problem an dieser Technologie ist, dass sie sehr energiehungrig ist. Daher wurde als Standort auch Island gewählt, um die dortigen Geothermie zu nutzen. Die TU Wien arbeitet aber an einem Verfahren, das deutlich energiesparsamer arbeiten soll. Ihr containergroßer Prototyp APU1 konnte im Testbetrieb 50 Tonnen CO2 pro Jahr aus der Luft abscheiden.

2.000 kWh pro Tonne Kohlendioxid

Dafür benötigt er rekordverdächtige 2.000 kWh pro Tonne Kohlendioxid - etwa so viel, wie der Stromverbrauch eines Zweipersonenhaushalts. Eine größere Demonstrationsanlage, die auf der Technologie basiert, soll 100 Tonnen CO2 abscheiden können, und wurde kürzlich fertiggestellt. Eine kommerzielle Anlage mit 1.000 Tonnen ist ebenfalls in Planung. Insgesamt soll die Technologie ein Gamechanger für die CO2-Abscheidung werden.

➤ Mehr lesen: Zuhause CO2 aus der Luft abzapfen

Die TU Wien erreicht den geringen Energieverbrauch, indem sie ein 2-Zonen-Verfahren einsetzt. Bislang funktionieren DAC-Maschinen so, dass sie viel Luft an bestimmte Materialien vorbeifließen lassen. Die Materialien nehmen CO2 auf und binden es. Irgendwann sind sie aber gesättigt und können kein Kohlendioxid mehr aufnehmen.