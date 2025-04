Großbritannien filtert jetzt CO2 aus Meerwasser

In unserer Atmosphäre ist viel zu viel CO2. Um die Klimakrise einzudämmen, ist es deshalb nötig, Treibhausgas-Emissionen drastisch zu reduzieren. Zusätzlich unterstützen könnten Carbon Capture-Technologien, also das Einfangen von bereits freigesetztem CO2.

Genau das macht das Pilotprojekt SeaCURE, das kürzlich in der südenglischen Stadt Weymouth an den Start ging. Beteiligt sind u.a. die University of Exeter und das Plymouth Marine Laboratory, die Finanzierung kommt von der britischen Regierung.