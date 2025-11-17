Wie Wälder wieder aufatmen können

Bäume sind unsere natürlichen Klimaschützer. Sie filtern Kohlendioxid (CO2) aus der Atmosphäre und speichern es im Holz. Dadurch tragen sie wesentlich dazu bei, den Klimawandel abzuschwächen. Doch steigende Temperaturen, längere Trockenperioden und extreme Wetterereignisse setzen den Wäldern zunehmend zu – und gefährden ihre Rolle als CO2-Senke. Wenn Bäume unter Hitzestress stehen, wachsen sie langsamer und nehmen weniger auf. Kommen Waldbrände, Stürme oder Schädlingsbefall hinzu, die große Waldflächen zerstören, wird zudem das bereits gespeicherte CO2 wieder freigesetzt.

Die Folgen sind weltweit messbar. Laut einer aktuellen Studie geben die tropischen Regenwälder Australiens infolge extremer Hitzeperioden inzwischen mehr CO2 ab, als sie aufnehmen. Ebenfalls verliert der Amazonas-Regenwald zunehmend seine Funktion als Kohlenstoffspeicher.

Überwachung in Echtzeit

Auch im Osten Österreichs und in Teilen der Inneralpen haben Trockenperioden bereits in der Vergangenheit zu Problemen geführt. Laut dem Forscher Thomas Dirnböck vom Umweltbundesamt verlieren Wälder ihre Speicherfähigkeit nicht nur wegen der stark gestiegenen Temperaturen, sondern auch durch den dadurch begünstigten Borkenkäferbefall, insbesondere bei Fichten.

„In den abgestorbenen Waldbeständen entfällt die Bindung von Kohlenstoff durch die Photosynthese und mehr Kohlenstoff geht durch die Bodenerwärmung verloren“, erklärt Dirnböck im Gespräch mit der futurezone. Die Fichte sei zudem häufig an Standorten gepflanzt worden, wo sie heute besonders empfindlich auf den Klimawandel reagiert. „Die Bäume sind dort anfälliger für Trockenstress und können sich nicht so gut wehren gegen die Borkenkäfer“, sagt er. Durch den Wassermangel verfügen sie schlicht nicht über die nötigen Mittel zur Abwehr.

Um Veränderungen im Wald künftig frühzeitig zu erkennen, wurde das Forschungsprojekt TreeNet-AT ins Leben gerufen. Es wird vom Umweltbundesamt geleitet und von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) unterstützt. So soll die Gesundheit der heimischen Wälder in Echtzeit überwacht werden. Dazu kommen moderne Sensoren – sogenannte Dendrometer – zum Einsatz.