Was Lack und Farben mit Mikroplastik zu tun haben

Ein Forschungsteam untersucht, wie groß der Anteil an Kunstharzen aus Farben und Lacken ist, der in die Umwelt gelangt.

Möbel, Fahrzeuge oder Hausfassaden – sie alle haben eine Gemeinsamkeit: Ihre Oberflächen sind meist mit Lacken oder Farben beschichtet, die Beschichtungspolymere enthalten. Sie basieren auf Acrylharzen.

Diese Kunstharze sorgen für Glanz, Haltbarkeit und Schutz, könnten aber auch ein Problem für die Umwelt werden. Denn im Laufe der Zeit können sich durch Nutzung und Alterung winzige Teilchen aus diesen Beschichtungen lösen. Diese Kunststoffpartikel, sogenanntes Mikroplastik, gelangen in der Folge möglicherweise in die Umwelt, wo sie sich in Boden und Gewässern anreichern. Über Pflanzen könnten sie schließlich auch in die Nahrungskette und damit zum Menschen gelangen, was gesundheitliche Auswirkungen haben kann.

Mangelnde Datenlage

Wie groß der Anteil von Beschichtungspolymeren am Mikroplastikeintrag tatsächlich ist, bleibt bislang ungeklärt. Laut Untersuchungen des Fraunhofer-Instituts steht der Abrieb aus Farben und Lacken beim Mikroplastikeintrag lediglich auf Platz 11. Die klare Hauptquelle ist der Reifenabrieb. Andere Quellen sehen Lacke und Farben jedoch deutlich weiter vorn. „Die Daten gehen wahnsinnig stark auseinander“, sagt die Wissenschafterin Notburga Pfabigan vom ACR-Institut Holzforschung Austria (HFA).

Im aktuellen Forschungsprojekt MicroDetec untersucht sie und ihr Team gemeinsam mit der Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) und dem Zentrum für Elektronenmikroskopie Graz (ZFE) erstmals, wie stark Acrylharze in Farben und Lacken beim Altern freigesetzt werden. Ziel ist es, wissenschaftlich zu klären, ob diese Beschichtungen tatsächlich einen nennenswerten Beitrag zur Mikroplastikbelastung leisten.