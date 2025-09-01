Atommüll bis Mikroplastik: Die unbequemen Folgen unserer Innovationen

Das Forschungsprojekt "INNORES" untersucht, was von technologischen Neuerungen übrigbleibt und wie das Umwelt und Gesellschaften beeinflusst.

„Und jetzt setzen wir bei der Digitalisierung auf Expansion“, sagt Ulrike Felt , Professorin für Wissenschafts- und Technikforschung und Gründerin des gleichnamigen Instituts an der Universität Wien. Der heutige Diskurs um digitale Technologien zeige deutliche Parallelen zur Darstellung von Kunststoffen und Atomenergie in der Nachkriegszeit. Sie werde als Innovation verstanden, die die Welt in Ordnung bringen könne.

Über die negativen Begleiterscheinungen dieser technologischen Innovationen wurde anfangs kaum nachgedacht. Heute finden wir uns in einer Welt wieder, in der Mikroplastik im menschlichen Körper nachgewiesen werden kann und die Frage nach der Endlagerung von Millionen Tonnen hoch radioaktiven Abfalls noch immer offen ist.

Kunststoffe kamen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einem Heilsversprechen auf den Markt: günstig, hygienisch, leicht, bunt und quasi endlos verfügbar. Auch Atomkraft hatte nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr positives Image , versprach sie doch unendliche „saubere“ Energie.

Doch diese verbreitete Ansicht greife zu kurz. „Technologische Objekte und Innovationen sind haarige Objekte, mit Verbindungen in andere Bereiche“, erläutert Felt mit Verweis auf den französischen Technikphilosophen Bruno Latour.

In gesellschaftlichen Debatten würden Innovationen allzu oft „rasiert“, das heißt isoliert, betrachtet, meint Felt. In ihrem Forschungsprojekt „INNORES“ untersuche sie den ganzen „Wuschelkopf“ um Innovationen herum, also insbesondere auch deren Rückstände und die damit verbundenen langfristigen Probleme.

Umwelt- und Verteilungsgerechtigkeit

„Wenn ich zum Beispiel ein Mobiltelefon hernehme, muss ich mir überlegen, wo die Rohmaterialien herkommen: Bergbau ist ein schmutziges Geschäft, da bleibt toxischer Schlamm übrig. In der Chip-Herstellung braucht man Reinräume und hochqualitatives Wasser. Um mein Mobiltelefon nutzen zu können, brauche ich komplexe technologische Infrastruktur, die auch wieder unterschiedliche Abfälle erzeugen“, erklärt Felt.

Es gehe dabei auch um globale Verteilungs- und Umweltgerechtigkeit: „Wenn ich zu den durch Rohstoffabbau zerstörten Landschaften auf dem afrikanischen Kontinent gehe, sehe ich Innovation ganz anders. Hier überlege ich mir bloß, ob ich mir das teure oder ganz teure Mobiltelefon kaufe.“

Innovationsgesellschaft

Sie und ihr 9-köpfiges Team nehmen ausgewählte Innovationsrückstände als Ausgangspunkt ihrer sozialwissenschaftlichen Untersuchungen: Mikroplastik, Atomabfälle und Datenmüll. Mit letzterem sind alle Abfälle gemeint, die durch digitale Technologien anfallen.

Neben der Herstellung von Geräten betrifft das auch ihren Betrieb, etwa Wasser zur Kühlung von Rechenzentren. Auch gespeicherte Informationen selbst können „Müll“ und damit zum Problem werden. Ziel ist es, nachzuzeichnen, wie diese die Umwelt und unser aller Leben beeinflussen.

Auch den Innovationsbegriff an sich will das Projekt hinterfragen: „Wir sind schweigend in eine Innovationsgesellschaft übergegangen, wo Innovation ein Muss ist und grundsätzlich positiv dargestellt wird. Wir haben nicht darüber nachgedacht, was das bedeutet“, kritisiert die Professorin.

Mikroplastik lange ignoriert

„1972 wurde in der Fachzeitschrift Science erstmals zu Plastikrückständen im Meer publiziert, aber niemand hat sich drum gekümmert, weil Kunststoff als Fortschritt gesehen wurde, der alles besser macht“, berichtet Felt. Erst 2004 wurde der Begriff „Mikroplastik“ geprägt, und dann habe die Wissenschaft begonnen, dessen Effekte auf Umwelt und menschliche Gesundheit zu erforschen.

Anders als bei vielen anderen Technologien ließen sich die negativen Folgen hier nicht in andere Weltgegenden abschieben, weil sich der Müll längst überall verteilt hat. „In Österreich hat man lange Zeit einen beträchtlichen Teil des Klärschlamms als Dünger auf die Felder ausgebracht und damit auch Mikroplastik und andere schädliche Stoffe wie PFAS“, sagt Felt.

Das Problem werde mittlerweile als solches erkannt und in neuen Gesetzen angegangen. Seit Anfang 2025 muss z. B. der meiste Klärschlamm hierzulande verbrannt werden.

„Wackelbild“ Atomenergie

Die gesellschaftliche Bewertung von Atomenergie sei weniger eindeutig: „Da sieht man sehr schön, dass das wie ein Wackelbild ist. Österreich hat sich zwar früh dagegen entschieden, aber allgemein gibt es derzeit wieder ein Revival, weil wir sagen, dass wir mehr Strom brauchen für die vielversprechende Digitalisierung“, erläutert die Professorin.