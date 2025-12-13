Wovor die leuchtenden Punkte am Handy warnen

Die grünen und orangen Warnleuchten sind ein brauchbares Feature. Nur der schwarze Punkt sollte nicht angezeigt werden.

Ein kleiner grüner leuchtender Punkt im oberen Bereich des Displays ist vermutlich schon allen Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzern aufgefallen. Dass es sich dabei um eine Warnung beziehungsweise um eine Privatsphäre-Funktion handelt, ist aber vielleicht nicht allen klar. Auf einem iPhone besagt der grüne Punkt im Bereich der Selfie-Kamera, dass die Kamera des Geräts gerade von einer App aktiv genutzt wird. Wenn man also gerade ein Foto aufnimmt, ist der grüne Punkt zu sehen.

Warnleuchten auf einem iPhone © Florian Christof

Überblick gibt es im Kontrollzentrum Auf den Apple-Geräten gibt es auch noch einen orangen Punkt. Leuchtet ein kleiner oranger Punkt, dann wird gerade das Mikrofon von einer App angezapft. Nimmt man eine Audioaufzeichnung auf, ist der orange Punkt genau richtig. Wenn aber der grüne oder orange Punkt angezeigt wird, während man lediglich durch irgendeine App navigiert oder im Web unterwegs ist, dann sollte man hellhörig werden. In diesem Fall würde eine App ungewollt auf die Kamera oder das Mikrofon zugreifen. Einen ausführlicheren Überblick darüber, welche App oder welche Dienste gerade auf den Standort, das Mikrofon oder die Kamera zugreifen, gibt es übrigens im Kontrollzentrum. Dort wird das Privatsphäre-Feature detailliert dargestellt.

Warnleuchten auf einem Samsung © Florian Christof

Warnleuchten auf Android-Handys Ein ganz ähnliches Warnsystem gibt es auf Android-Geräten. Dort wird es von Hersteller zu Hersteller leicht unterschiedliche umgesetzt. Außerdem wird etwa auf Samsung-Handys nur mittels grüner Punkte sowohl auf Mikrofon- als auch auf Kamerazugriff hingewiesen. Im Kontrollzentrum werden auch auf Android-Handys weiterführende Infos dazu angezeigt.