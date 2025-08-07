Wie man seinen Reisepass sicher auf dem Smartphone speichert

Wie man seinen Reisepass sicher auf dem Handy speichert

Um ein physisches Reisedokument kommt man nicht herum. Eine digitale Kopie am Smartphone kann aber zum Retter in der Not werden.

Den Reisepass im Urlaub zu verlieren, ist wohl für alle ein Horrorszenario. In einem solchen Fall wird eine Reise schlagartig zu einem bürokratischen Hürdenlauf, um an einen Notpass zu kommen. Umso besser, wenn man für diese Eventualität gerüstet ist - und zwar mit einer Kopie des Reisepasses. Wichtige Dokumente als Kopie mitzuführen, ist nie ein Fehler und im Ernstfall besonders hilfreich - egal ob digital am Handy oder in Papierform. ➤ Mehr lesen: Wie man mit dem Handy Dokumente bestmöglich scannt

Tipps für den Notfall Toggle Infobox Wenn man den Reisepass im Ausland verliert, ist eine Verlust- oder Diebstahlanzeige notwendig. Ebenso muss man die österreichische Vertretungsbehörde kontaktieren. Passkopie und Foto Mithilfe einer Passkopie oder eines anderen amtlichen Lichtbildausweises kann man einen Notpass beantragen. Außerdem rät das Außenministerium, dass man 2 aktuelle Passfotos dabei haben sollte. Mehrere Kopien Ratsam ist es zudem, mehrere Kopien der wichtigen Dokumente anzufertigen und sie an unterschiedlichen Stellen aufbewahren - etwa im Koffer, im Handgepäck, auf einem USB-Stick oder in der Cloud.

Digitaler Pass ab 2030 Ein Abbild am Smartphone ist allerdings nur als ein Hilfsmittel zu betrachten und kann den echten Reisepass nicht ersetzen. Einen offiziellen und anerkannten digitalen Reisepass gibt es in Österreich derzeit nicht. Bis spätestens 2030 muss es laut Vorgabe der EU-Kommission zwar einen solchen in der Europäischen Union geben, bis dahin ist man allerdings auf das physische Reisedokument angewiesen. Die schnellste Art und Weise, den Reisepass auf das Handy zu bekommen, ist ihn abzufotografieren. Dann landet er als einfaches Foto in der Galerie-App. Aber gerade wenn es sich um ein derart wichtiges Dokument handelt, ist es vielleicht ratsam, die eine oder andere Sicherheitsvorkehrung zu treffen. ➤ Mehr lesen: Wie kann ich einen QR-Code ohne zweites Gerät scannen? Foto absichern Die Foto-App von Google bietet etwa die Möglichkeit, sensible Bilder in einen gesperrten Ordner zu verschieben. Will man diesen Ordner öffnen, muss man sich am Smartphone mit seinem Entsperrcode, Fingerabdruck oder FaceID authentifizieren. Am Computer im Browser ist es dafür notwendig, seine Google-Anmeldedaten einzugeben. So sichert man einen Ordner in Google Fotos: Foto aufrufen

3-Punkte-Menü auswählen

Auf " In den gesperrten Ordner verschieben " auswählen

Mit "Verschieben" bestätigen

So sichert man einen Ordner in Google Fotos © Screenshot

Reisepass in der Wallet-App hinterlegen Darüber hinaus ist es für Nutzer eines Android-Handys besonders praktisch, seinen Reisepass in der Wallet-App von Google zu hinterlegen. Das ist insofern praktisch, weil man dort dann alle wichtigen Dokumente auf einen Platz hat und nicht in der Foto-App danach suchen muss. So fügt man den Pass in der Google Wallet-App hinzu: Wallet-App öffnen

" Zu Wallet hinzufügen " auswählen

" Sonstiges " auswählen aus

Reisepass abfotografieren und bestätigen

Der Reisepass und die Jahreskarte der Wiener Linien in der Wallet-App von Google © Screenshot

Anschließend erstellt die App ein Kärtchen, auf dem die wichtigsten Informationen des Dokuments ersichtlich sind. Auch das originale Foto, auf dem der Pass zu sehen ist, kann dort abgerufen werden. Zur Google-Wallet können übrigens alle möglichen Dokumente und Karten hinzugefügt werden - etwa die ÖBB-Vorteilscard oder die Jahreskarte der Wiener Linien. Gültigkeit haben diese Kopien nicht. Sie sind in erster Linie als persönliche Sicherung anzusehen. ➤ Mehr lesen: 4 Möglichkeiten, im Ausland günstig am Handy online zu sein Am Apple-Handy Auch am iPhone gibt es eine Wallet-App für Kreditkarten und dergleichen. Allerdings ist es nicht möglich, beliebige Dokumente abzufotografieren und dort zu hinterlegen. Ähnlich wie bei der Foto-App von Google kann man auch in der Foto-App von Apple ein Bild beziehungsweise ein Album mit einem Passwort oder der FaceID schützen. Am iPhone heißt die Funktion "Foto ausblenden". Wer auf einem iPhone eine Passkopie in einem geschützten Bereich hinterlegen möchte, kann dies also entweder über die vorinstallierte Foto-App von Apple machen oder die Notizen-App von Apple verwenden. So erstellt man eine gesperrte Notiz auf einem iPhone: Neue Notiz anlegen

Auf das " Büroklammer "-Symbol, um einen Anhang hinzuzufügen

Gewünschte Aktion auswählen (Reisepass scannen, auf Foto zurückgreifen oder PDF auswählen)

Auf 3-Punkte Symbol gehen

" Notiz sperren " auswählen

Entweder mit Gerätecode sperren oder eigenes Passwort festlegen

So erstellt man eine gesperrte Notiz auf einem iPhone © Screenshot