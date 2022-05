4 Möglichkeiten, im Ausland günstig am Handy online zu sein

Urlauber*innen sind bei Reisen in EU-Staaten inzwischen verwöhnt. Denn Roaming-Kosten gehören hier der Vergangenheit an. Das ist praktisch, wenn man mit dem Auto navigieren möchte oder das beste Restaurant in Gehweite sucht.

Verlässt man die EU aber, wird das Surfen ganz schnell sehr teuer. Die futurezone hat Tipps gesammelt, wie man mit guter Planung auch auf weiten Reisen leistbar online bleibt.

1. Zusatzpakete beim Mobilfunkanbieter

Die simpelste aber mit Abstand teuerste Variante sind die Zusatzangebote der großen Mobilfunker. Um diese zu nutzen, muss man natürlich bereits Kund*in sein. Virtuelle Mobilfunker haben oft keine Datenroaming-Pakete oder nur welche zu sehr hohen Preisen.

Bei Drei kann man in einem Land für 7 Tage 500 MB verbrauchen und bezahlt 6 bis 12 Euro. Bei Magenta kostet das 23 Euro, dafür gilt das Angebot weltweit. A1 verlangt dafür 27,90 Euro.

Bucht man das nicht, wird pro 100 KB abgerechnet. Dann bezahlt man, je nach Anbieter, für 1 GB in der Schweiz bis zu 14.900 Euro und in den USA bis zu 20.000 Euro.

2. Lokale eSIM oder zweite SIM-Karte

Neuere Handys können, neben einer physischen SIM-Karte, eine weitere, virtuelle eSIM nutzen. Andere Geräte haben oft die Option, eine zweite physische SIM-Karte zu nutzen (Dual SIM). In beiden Fälle wählt man dann in den Geräteeinstellungen aus, welche Karte jeweils für Telefonie, SMS und Internet verwendet werden soll. Man kann sich also eine Prepaid-Karte im Reiseland besorgen. Diese wird als zweite SIM- bzw eSIM-Karte, zusätzlich zur heimischen Karte, genutzt.

Hier ist aber Recherche notwendig. Manche Anbieter, wie Ultra Mobile in den USA, haben eigene Tarife für Tourist*innen. In vielen Ländern in Südostasien müssen SIM-Karten registriert werden. Häufig muss man sich dazu ausweisen, was nur in einem Laden vor Ort möglich ist. Gibt es eine Sprachbarriere, kann das schwierig sein, wenn man nicht genau weiß, wonach man sucht. Dafür ist die lokale SIM-Karte aber oft die günstigste Option.