So vermeidet ihr die Roaming-Falle im Urlaub

Ins falsche Netz gegangen

Zu den beliebtesten Urlaubszielen der Österreicher zählen Italien, Kroatien, Spanien, Griechenland und die Türkei, wie das Wiener Institut für Freizeit- und Tourismusforschung ermittelt hat. Lediglich für die Türkei gilt die neue Roaming-Verordnung nicht. Aber auch in Griechenland besteht die Möglichkeit, dass sich das Mobiltelefon in Grenznähe in ein türkisches Netz einbucht. Dann könnten die Kosten steigen. „Doch selbst da ist man geschützt“, erklärt AK-Expertin Zimmer. Ohne ausdrückliche Zustimmung dürfe die Kostenobergrenze von monatlich 60 Euro weltweit nicht überschritten werden. „Wer sich bewusst für das Weitersurfen entscheidet, genießt allerdings keinen Schutz mehr“, so Zimmer.

Die inkludierten Volumina an Freiminuten und SMS sind im EU-Ausland gleich. Knackpunkt ist das Datenvolumen. Dieses kann je nach Anbieter und mit ausdrücklichem Hinweis begrenzt werden: Statt 8 Gigabyte sind beispielsweise nur 3,7 ohne Zusatzkosten verfügbar. Stichwort: Fair Use (siehe unten). Auch bei Wertkarten, die pro Einheit abgerechnet werden, kann die zuschlagsfreie Datennutzung laut Zimmer limitiert sein. Informationen zu den Limits findet man auf den Webseiten oder in den Apps der Provider. Generell empfiehlt die Expertin die Nutzung des WLANs im Ausland. In Drittländern kann die Sprachbox bei eingehendem Anruf als Aktiv- und als Passivgespräch doppelt verrechnet werden. Daher gilt immer: Mailbox ausschalten.