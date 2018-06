Österreicher verbrauchen 1,3 Millionen Gigabyte beim Roaming

Das sei darauf zurückzuführen, dass die von der EU-Verordnung vorgeschriebenen Einkaufspreise, um sich in Netzen im Ausland einzukaufen, weitaus höher als die nationalen Einkaufspreise in Österreich seien. Das vor allem Österreich-spezifische Problem führe zu einer Wettbewerbsverzerrung zu großen Telekomkonzernen, die durch ihre Präsenz in verschiedenen Ländern der EU besser aufgestellt seien und von ausländischen Betreibern ihrerseits Roaming-Entgelte bekommen.