Astronom filmt unbekannte Objekte, die in Mond einschlagen

Aufgenommen wurden die Videos am 8. Dezember. Das erste Video wurde mit 360 Bildern pro Sekunde aufgenommen, das zweite mit 620 fps. Beobachtungen mit Teleskopen hatten die Blitze bestätigt, schreibt Fujii auf X.

Rakete auf Mond eingeschlagen: NASA zeigt Fotos

Fehlende Atmosphäre

Anders als auf der Erde gibt es am Mond keine Atmosphäre, die den Aufprall abbremst. Meteore verglühen hier meist bevor sie aufschlagen können. Am Mond hingegen krachen sie mit einem spektakulären Blitz auf die Oberfläche und hinterlassen einen Krater.

Obwohl man nicht sicher sagen kann, was in den Mond eingeschlagen ist, liegt es nahe, dass es Meteore der Geminiden waren. Der jährliche Meteorschauer begann am 4. Dezember und erreichte am 13. und 14. Dezember seinen Höhepunkt. Die Geminiden sind Bruchstücke von 3200 Phaethon, einem Asteroid mit Kometen-Eigenschaften.