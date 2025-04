40 Tonnen schweres Drohnenschiff hat 6.500 Kilometer Reichweite

Pro Jahr will das Unternehmen 50 autonome Schiffe bauen.

Dort sollen mittelgroße unbemannte Überwasserschiffe (MUSV) gebaut werden. Unter anderem auch Marauder . Dabei handelt es sich um ein rund 46 Meter langes autonomes Drohnenschiff, das für vielseitige Einsätze, beispielsweise des US-Militärs, konzipiert ist. Zum Beispiel kann es in der Logistik bzw. für den Transport von Gütern genutzt werden.

Das Unternehmen Saronic hat die Übernahme von Gulf Craft, einem in Louisiana ansässigen Schiffbauer, bekannt gegeben . Durch diese Erweiterung erhält Saronic eine günstig gelegene Werft an der Golfküste .

Marauder soll eine eine Nutzlastkapazität von 40 Tonnen haben und bis zu 6.500 Kilometer bei einer Geschwindigkeit von 22 bzw. 33 km/h zurücklegen können. Je nach Missionsanforderung könne es laut dem Unternehmen auch über 30 Tage im Einsatzgebiet unterwegs sein. Das unbemannte Schiff funktioniere dank der Technologie von Saronic autonom und ist damit kostengünstiger als bemannte Systeme. Wofür genau

➤ Mehr lesen: Railgun auf japanischem Kriegsschiff gesichtet

In den kommenden Jahren will das Unternehmen 250 Millionen US-Dollar in Modernisierung oder neue Maschinen investieren. Das Ziel ist, bis zu 50 autonome Schiffe pro Jahr zu bauen. Saronic plant außerdem langfristig den Bau von Port Alpha, einer modernen Werft für hunderte autonome Schiffe jährlich.