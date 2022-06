Einschlagkrater von Raketenteil auf dem Mond entdeckt

Die NASA hat ein Foto des ersten ungeplanten Einschlags eines menschgemachten Objekts auf den Mond geteilt. Der Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) hat die Stelle auf der erdabgewandten Seite des Mondes entdeckt. Das Raketenteil war wie vermutet am 4. März auf den Mond geprallt.

Links fehlen die Krater noch, rechts sind sie deutlich in der Mitte des Bildes zu erkennen

Um das Raketenteil waren im Vorfeld einige Diskussionen entstanden. So hatte der Entdecker Bill Gray (hier im futurezone Interview) es fälschlicherweise SpaceX zugeordnet. Später stellte sich heraus, dass es wahrscheinlich von der chinesischen Rakete Langer Marsch 3C stammt, die 2014 die Chang'e 5-T1 Mission ins All gebracht hat. China hat das bisher abgestritten.

Einschlagstelle (fast) richtig vorausgesagt

Wie von Gray und anderen Astronomen vermutet, schlug das Raketenteil in der Nähe des Hertzsprung-Beckens auf. Wie er der futurezone mitteilt, lag er mit seiner Schätzung nur 16 Kilometer daneben, das Jet Propulsion Laboratory war mit 8 Kilometern näher an der tatsächlichen Einschlagstelle. Die Angabe auf der Orbiter-Website, die Schätzung sei 100 Kilometer daneben gewesen, korrigiert Gray.

Da das Raketenteil in den 4 Wochen vor dem Einschlag zu nah an der Sonne vorbei flog, und konnte nicht mehr beobachtet werden. "Weltraumschrott wird ganz leicht durch Sonnenlicht angestoßen. Wie sich das auswirkt hängt davon ab, wie das Objekt ausgerichtet ist, während es taumelt. Das ist nur ein sehr kleiner Anstoß, aber über die 4 Wochen konnte das Objekt so ungefähr um ein Dutzend Kilometer verschoben werden", erklärt er. Das sei, als wolle man vorhersagen wo ein leeres Müllsackerl landet, das vom Wind erfasst wird.