Rakete auf Kollisionskurs mit dem Mond stammt doch nicht von SpaceX

Am 4. März sollen die Überreste einer Rakete einen neuen Krater in den Mond schlagen. Astronomen hatten sie ursprünglich als oberer Raketenstufe einer Falcon 9 identifiziert. 2015 wurde damit die NOAA Deep Space Climate Observatory Mission (DSCOVR) gestartet.

Das hatte große Kritik an SpaceX losgetreten, unter anderem von der ESA. Sie merkte in einem Blogeintrag an, dass es unbedingt Regulierungen für Weltraumschrott brauche. Zudem sollten Raketenstufen entweder so gelenkt werden, dass sie beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglühen, oder - wie im Beispiel des James-Webb-Teleskops - in einen unbedenklichen Orbit um die Sonne gebracht werden.

Nicht identifiziertes Objekt WE0913A

Das mag zwar stimmen, neuen Erkenntnissen zufolge sollte sie die Rüge allerdings nicht gegen SpaceX sondern wahrscheinlich gegen die Chinesische Raumfahrtbehörde.