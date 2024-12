Apple will die "Magic Mouse" neu erfinden

Der Ladeanschluss befand sich auf der Unterseite des Geräts. Die Maus konnte also nicht geladen und gleichzeitig verwendet werden. Vielfach gilt die Magic Mouse daher als Sinnbild für ein Bad-Design-Produkt .

Die allererste Magic Mouse wurde noch mit 2 AA-Batterien betrieben. 2015 brachte Apple das Nachfolgegerät auf den Markt, das einen Akku integriert hat. Geladen wurde es mittels Lightning-Kabel , was Apple Kritik einbrachte.

Apple soll nämlich an der Neuerfindung der Magic Mouse arbeiten. Das berichtet der gut informierte Apple-Insider Mark Gurman.

Die Magic Mouse von Apple ist mehr als 15 Jahre alt . Im Oktober 2009 wurde sie vorgestellt. Seither wurden an der kabellosen Bluetooth-Maus nur Kleinigkeiten erneuert. Im kommenden Jahr könnte es aber große Änderungen geben.

Sieht gut aus, liegt schlecht in der Hand

Diesen Fehler möchte Apple mit der nächsten Version seiner Maus ausbügeln, berichtet Gurman. Auch andere langjährige Beschwerden über die Magic Mouse sollen berücksichtigt werden. Möglicherweise ist damit die Ergonomie des Gerätes gemeint.

Durch das flache Design ist die Magic Mouse nämlich nicht ergonomisch. Sie liegt nicht gut in der Hand, sieht dafür aber gut aus. Denn der minimalistische Look der Maus wird seit 2009 hochgelobt und kommt gut an.

Ein klassisches Rad zum Scrollen gibt es nicht. Stattdessen ist eine touchfähige Fläche vorhanden, über die das Scrollen sowie weitere Touchgesten ermöglicht wird. Manche Nutzer schreckt diese Touchfläche allerdings ab, weil dadurch zwar Vibrationen, aber kein haptisches Feedback, wie bei einem Scroll-Rad, möglich ist.

Noch wenig Konkretes

Wie eine neue Apple-Maus aussehen wird, ist laut Gurman noch weitgehend unklar. Auch über die Funktionsweise, die angestrebte Ergonomie und andere Details gibt es derzeit keine verlässlichen Informationen.

Feststehen soll jedoch, dass bei Apple eigene Hardware- und Design-Teams für die Neuerfindung der Magic Mouse abgestellt wurden. Ob sich ein Marktstart im kommenden Jahr ausgehen wird, ist ebenso unklar.

