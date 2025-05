Renault mit Raketenwerfer: Frankreich baut eigenes HIMARS

Die Raketenartillerie Foudre soll zu 100 Prozent in Frankreich hergestellt werden und das alte System LRU ablösen.

Der Name: Foudre (Blitzschlag). Das Ziel der Raketenartillerie: Das alte System Lance-Roquettes Unitaire (LRU) bis Ende 2027 zu ersetzen. Bei diesem handelt es sich um eine für frankreich angepasste Variante des amerikanischen MLRS M270A1 .

Auf der Paris Air Show im Juni soll ein zu 100 Prozent in Frankreich hergestellter Mehrfachraketenwerfer vorgestellt werden. Dieser soll dem US-Rivalen HIMARS das Wasser abgraben.

Foudre befindet sich noch in der Prototyp-Phase.

Gebaut wird der Raketenwerfer vom Rüstungsunternehmen Turgis Gaillard. Der Konzern macht sich den Umstand zunutze, dass die neuesten LRU der französischen Armee Mitte der 1990er-Jahre ausgeliefert wurden und nun am Ende ihrer Nutzungsdauer sind.

LRU vor der Pensionierung

Insgesamt beschaffte Frankreich 55 LRU. Einsatzfähig sind allerdings nur mehr rund ein Dutzend, wobei 6 davon an die Ukraine übergeben wurden und 3 in der Nato-Basis Cincu in Rumänien stehen.