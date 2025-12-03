Bizarrer Crashtest: BYD wirft 2 Tonnen schwere Palme auf E-SUV

Laut dem Unternehmen wurde beim dritten Mal eine Aufprallenergie von 50,4 Kilojoule erreicht.

180.000 Dollar - ca. so viel kostet der SUV Yangwang U8L von BYDs Luxusmarke Yangwang. Das Fahrzeug zählt damit zu den teuersten Autos in China.

Für diesen Preis erwarten sich Käuferinnen und Käufer auch eine besondere Leistung. BYD hat das Auto einem besonderen Crashtest unterzogen. Das Unternehmen hat rund 2 Tonnen schwere Palmen auf das Auto fallen lassen. Und das nicht nur 1 Mal, sondern 3 Mal, wie electrek berichtet.

➤ Mehr lesen: BYD zahlt für Schäden, falls autonomes Einparken nicht funktioniert

Das Ergebnis des Crashtests

Dem Auto konnte der Crashtest nur wenig anhaben. Man sieht in dem Video, dass das Auto durch den Test zwar eine Delle bekommen hat. Die Tür ließ sich aber weiterhin öffnen und fahren konnte man mit dem Yangwang U8L auch noch.