Bizarrer Crashtest: BYD wirft 2 Tonnen schwere Palme auf E-SUV
180.000 Dollar - ca. so viel kostet der SUV Yangwang U8L von BYDs Luxusmarke Yangwang. Das Fahrzeug zählt damit zu den teuersten Autos in China.
Für diesen Preis erwarten sich Käuferinnen und Käufer auch eine besondere Leistung. BYD hat das Auto einem besonderen Crashtest unterzogen. Das Unternehmen hat rund 2 Tonnen schwere Palmen auf das Auto fallen lassen. Und das nicht nur 1 Mal, sondern 3 Mal, wie electrek berichtet.
Das Ergebnis des Crashtests
Dem Auto konnte der Crashtest nur wenig anhaben. Man sieht in dem Video, dass das Auto durch den Test zwar eine Delle bekommen hat. Die Tür ließ sich aber weiterhin öffnen und fahren konnte man mit dem Yangwang U8L auch noch.
Laut dem Unternehmen wurde beim dritten Mal eine Aufprallenergie von 50,4 Kilojoule erreicht. Das liegt daran, dass der 3. Fall in einer größeren Entfernung durchgeführt wurde, wodurch die Aufprallenergie steigt. Die Aufprallenergie entspricht etwa so viel, wie wenn eine Klimaanlage vom 40. Stock eines Gebäudes auf das Auto fallen würde.
Der Yangwang U8L
Der Yangwang U8L hat eine Höhe von 1.921 Millimetern, eine Länge von 5.400 Millimetern und eine Breite von 2.049 Millimetern. Außerdem ist das Auto mit einem Notfall-Schwimmmodus ausgestattet. Dadurch kann es bis zu 30 Minuten im Wasser treiben.
Der Yangwang U8L wurde erst im September präsentiert. Es handelt sich dabei um die längere Version des Geländewagens U8. Das Auto ist mit 4 Elektromotoren ausgestattet und die Batterie des Autos ermöglicht eine Reichweite von 200 Kilometern.
Zusätzlich ist der Yangwang U8L mit einem 2 Liter-Turbobenzinmotor ausgestattet, der als Stromgenerator fungiert. Damit kommt das Auto auf eine kombinierte Reichweite von 1.160 Kilometern beim China Light Duty Vehicle Test (CLTC). Dieser gilt als sehr optimistisch, im Gegensatz zur in Europa verwendeten Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), die näher an die tatsächliche Reichweite herankommt.
