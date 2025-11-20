BYD könnte ein kleineres, günstigeres Elektroauto nach Europa bringen

Kei-Cars sind in Europa eine Seltenheit. Die Kleinstwagen freuen sich zwar in Ländern wie Japan großer Beliebtheit, konnten sich hierzulande aber noch nicht durchsetzen. Das soll sich ändern. Die EU will nämlich eine eigene Fahrzeugklasse für kleine, günstige E-Autos einführen, um die Kleinstwagen populärer zu machen.

Der chinesische Autobauer BYD steht für diesen Fall schon in den Startlöchern. Sein neues E-Automodell "Racco" wurde erstmals im vergangenen Monat auf der Tokyo Motor Show gezeigt und muss dort gegen harte Konkurrenz bestehen. Laut den japanischen Kei-Car-Regeln dürfen Autos der Klasse nur maximal 3,4 m lang, 1,475 m breit und 1,8 m hoch sein und eine Tonne wiegen. Der Racco hat eine 20 kWh große Batterie und soll mit einer Leistung von bis zu 100 kW geladen werden können. Die Reichweite soll bei 180 km liegen.