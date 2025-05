BYD bringt E-Auto für weniger als 20.000 Euro nach Österreich

Der chinesische Autohersteller BYD verkauft den Dolphin Surf nun ab sofort auch in Österreich. Der elektrische Kleinwagen baut auf eine kostengünstigere LFP-Batterie (Lithium-Eisen-Phosphat) auf, wodurch das Fahrzeug hierzulande für weniger als 20.000 Euro angeboten werden kann.

Das Boost-Modell hat mit 43,2 kWh eine deutlich größere Batterie, wodurch sich die Reichweite auf 322 Kilometer erhöht. Für den Stadtverkehr gibt BYD sogar eine WLTP-Reichweite von bis zu 507 Kilometer an.

Von den Maßen her hat der BYD Dolphin Surf fast exakt dieselbe Größe wie ein VW Polo . Auf der Rückbank gibt es allerdings nur Platz für 2 Personen. Im Cockpit setzt BYD auf einen drehbaren 10,1-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole und einem kleineren Bildschirm hinter dem Lenkrad.

Die AC- Ladeleistung beträgt bei beiden Modellen 11 kW. Lädt man an einer Ladestation mit DC, dann kommt die Boost-Variante auf bis zu 85 kW und die Active-Ausführung auf maximal 65 kW. Beide setzen auf einen Frontantrieb.

NFC-Entriegelung und Preise

Das E-Auto kann übrigens auch mit einem Smartphone oder einer Smartwatch entriegelt werden. Dafür hält man sein Mobilgerät an einen Sensor am Seitenspiegel und der Dolphin Surf wird per NFC aufgesperrt. Außerdem ist das Auto mit Apple Car Play und Android Auto kompatibel.

Der Preis des BYD Dolphin Surf in der Active-Ausführung kommt auf 19.990 Euro. Das Boost-Modell mit der höheren Reichweite kostet aktuell 23.380 Euro. BYD gibt an, dass die angeführten Preise zunächst bis 30.6.2025 gelten - so lange der Vorrat reicht.