Warum BYD Artisten am Dach eines fahrenden Autos turnen lässt

Eine Akrobatin balanciert kopfüber einen silbernen Kronleuchter auf der Fußsohle. Ein Artist jongliert 4 Bälle und ein weiterer hebt seine Kollegin in die Luft – und das alles auf dem Dach des fahrenden Elektroautos.

Auf der Strecke durch chinesische Palastanlagen, über eine Brücke und durch spektakuläre Berglandschaft, sind gelb-schwarz-gestreifte Bodenschwellen platziert. Von diesen bis zu 5 Zentimeter hohen Bodenunebenheiten merken die Artistinnen und Artisten auf dem Dach jedoch nichts.

Vorausschauendes Stabilisierungssystem

Denn das Fahrzeug verfügt über ein aktives elektromagnetisches Federungssystem namens DiSus-Z. Im Gegensatz zu herkömmlichen hydraulischen Stoßdämpfern scannt es nahende Unebenheiten im Voraus.

Das LiDar-System (Light Detection and Ranging) des Autos und eingebaute Kameras ermöglichen so eine vorausschauende Anpassung der Stoßdämpfung. Laut New Atlas ist es sogar den hochwertigsten vergleichbaren Systemen auf dem Markt, zum Beispiel dem vorausschauenden Aktivfahrwerk von Audi oder der E-Active Body Control von Mercedes, überlegen.

Oberklasse-Ausstattung

Die Luxus-Limousine bringt mit 5,3 Metern Länge mehr als 3 Tonnen auf die Waage. Der 135-kWh-Akku reicht laut Herstellerangaben für bis zu 720 Kilometer. 4 Motoren, einer bei jedem Rad, beschleunigen das Fahrzeug in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und genau wie der Sportwagen U9 kann auch der U7 „tanzen“.

