Tempest hat doppelte Nutzlast der F-35 und "extreme Reichweite"

Regelmäßige Updates zu Tempest verkündet das britische Verteidigungsministerium in einem eigenen Podcast . In der aktuellen Folge wurde auf die Fähigkeiten der Tempest näher eingegangen. Reichweite, Waffenlast, elektronische Kriegsführung, anvisierte Missionen und andere Details kamen dabei zur Sprache.

Bei der Entwicklung von Stealth-Fightern stehen meist China und die USA im Rampenlicht. Vor allem die chinesische J-36 wird regelmäßig auf Testmissionen gesichtet, was zu zahlreichen Spekulationen führt. Aber auch in Europa wird an einem Kampfjet der 6. Generation gearbeitet.

Beschrieben wird der Kampfjet unter anderem als Quarterback . So soll die Tempest beispielsweise auf einer Mission zur zentralen Kommandoeinheit werden, wenn der Einsatz tief in feindlichem Gebiet stattfindet und die Kommunikation zur eigentlichen Basis dadurch erschwert wird.

Wie sich diese Nutzlast aus Treibstoff und Waffenlast zusammensetzt, wurde nicht erwähnt. Als Vergleich: Die F-35A kann an ihren Hardpoints an den Tragflächen Waffen mit einem Gewicht von bis zu 8.160 Kilogramm aufnehmen und gleichzeitig ihre internen Tanks mit 8.278 Kilogramm Treibstoff befüllen.

Bei Stealth-Jets sind die Tanks im Rumpf und die Waffen in Waffenschächten verstaut, die sich nur kurz vor dem Abfeuern öffnen. Dadurch bleibt die spezielle Form erhalten, die den Radarquerschnitt verkleinert und den Jet so schwieriger zum Aufspüren für die Luftabwehr macht.

Unklar ist, ob die Tempest überhaupt Hardpoints an den Tragflächen erhalten soll, so wie sie die F-35A hat. Wenn die internen Waffenschächte groß genug sind, könnte man sich das ersparen. Allerdings würde man so die Flexibilität einschränken.

So kann die F-35 etwa an den Hardpoints Zusatz-Tanks montierten, mehr Bomben tragen oder Marschflugkörper, die zu groß für den Waffenschacht sind. Wird ein Jet, besonders ein Stealth-Fighter, bis an die Zähne - oder in diesem Fall, bis zum letzten Hardpoint - bewaffnet, fliegt er im "Beast Mode".

