Google Maps: So kann man sein Haus in Streetview verpixeln lassen

Um sein eigenes Haus auf Google Maps und Apple Maps vor neugierigen Blicken schützen will, kann es einfach unkenntlich machen lassen.

Wer hat sich nicht schon einmal seine eigene Wohnadresse in der Streetview-Ansicht auf Google Maps angesehen? Eine solche Straßenansicht bietet auch Apple in seinem Kartendienst "Maps" und bezeichnet die Funktion als "Look Around".

Will man sich beispielsweise die Privatadresse von Apple-Chef Tim Cook im kalifornischen Palo Alto ansehen, ist dort allerdings nicht viel zu erkennen. Das Wohnhaus von Cook ist nämlich unkenntlich gemacht und stark verpixelt.

"Die Reichen können sich's wieder einmal richten", könnte man nun denken. Allerdings ist diese Annahme weit verfehlt. Denn grundsätzlich kann jede und jeder die eigene Wohnadresse in den Kartendiensten von Google und Apple verpixeln lassen - ohne Angabe von Gründen oder richterlichen Beschlüssen.

Wohnadresse verpixeln bei Apple Maps

Um das eigene Haus auf Apple Maps unkenntlich machen zu lassen, reicht eine Mail an MapsImageCollection@apple.com aus. Dort müssen lediglich Adresse und die Details des zu verpixelnden Bildes angeführt werden.

