Google Maps: So kann man sein Haus in Streetview verpixeln lassen
Wer hat sich nicht schon einmal seine eigene Wohnadresse in der Streetview-Ansicht auf Google Maps angesehen? Eine solche Straßenansicht bietet auch Apple in seinem Kartendienst "Maps" und bezeichnet die Funktion als "Look Around".
Will man sich beispielsweise die Privatadresse von Apple-Chef Tim Cook im kalifornischen Palo Alto ansehen, ist dort allerdings nicht viel zu erkennen. Das Wohnhaus von Cook ist nämlich unkenntlich gemacht und stark verpixelt.
"Die Reichen können sich's wieder einmal richten", könnte man nun denken. Allerdings ist diese Annahme weit verfehlt. Denn grundsätzlich kann jede und jeder die eigene Wohnadresse in den Kartendiensten von Google und Apple verpixeln lassen - ohne Angabe von Gründen oder richterlichen Beschlüssen.
Wohnadresse verpixeln bei Apple Maps
Um das eigene Haus auf Apple Maps unkenntlich machen zu lassen, reicht eine Mail an MapsImageCollection@apple.com aus. Dort müssen lediglich Adresse und die Details des zu verpixelnden Bildes angeführt werden.
Wohnadresse verpixeln bei Google Maps
Bei Google Maps ist es etwas komplizierter, aber dennoch schaffbar. Mithilfe eines Formulars kann hier die Unkenntlichmachung von Gesichtern, Fahrzeugkennzeichen, Häusern oder anderen Objekten per Formular eingefordert werden.
Schritt für Schritt:
- Zur Wohnadresse navigieren
- Zur Streetview-Ansicht wechseln
- Im Desktop-Browser: Unten rechts auf "Report a Problem" klicken
- In der App am Smartphone: Oben rechts im 3-Punkte-Menü auf "Report a Problem" tippen
- Im Formular entsprechend ausüllen
- An Google senden
4 Bilder
© Bild: Screenshot
Im Browser: unten rechts auf "Report a Problem" klicken
© Bild: Screenshot
In der Google-Maps-App auf der 3-Punkte-Menü tippen und anschließen auf "Report a Problem"
© Bild: Screenshot
Formular ausfüllen und abschicken
© Bild: Screenshot
So ungefähr sollte dann die Verpixelung in der Streetview-Ansicht aussehen
