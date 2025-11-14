Google Maps: So könnt ihr euer Haus verpixeln lassen

© Google Maps / Screenshot

Digital Life

Google Maps: So kann man sein Haus in Streetview verpixeln lassen

Florian Christof

Um sein eigenes Haus auf Google Maps und Apple Maps vor neugierigen Blicken schützen will, kann es einfach unkenntlich machen lassen.

Wer hat sich nicht schon einmal seine eigene Wohnadresse in der Streetview-Ansicht auf Google Maps angesehen? Eine solche Straßenansicht bietet auch Apple in seinem Kartendienst "Maps" und bezeichnet die Funktion als "Look Around".

Will man sich beispielsweise die Privatadresse von Apple-Chef Tim Cook im kalifornischen Palo Alto ansehen, ist dort allerdings nicht viel zu erkennen. Das Wohnhaus von Cook ist nämlich unkenntlich gemacht und stark verpixelt.

"Die Reichen können sich's wieder einmal richten", könnte man nun denken. Allerdings ist diese Annahme weit verfehlt. Denn grundsätzlich kann jede und jeder die eigene Wohnadresse in den Kartendiensten von Google und Apple verpixeln lassen -  ohne Angabe von Gründen oder richterlichen Beschlüssen.

Wohnadresse verpixeln bei Apple Maps

Um das eigene Haus auf Apple Maps unkenntlich machen zu lassen, reicht eine Mail an MapsImageCollection@apple.com aus. Dort müssen lediglich Adresse und die Details des zu verpixelnden Bildes angeführt werden.

Eine Wohnstraße mit geparkten Autos und einem Baum im Vordergrund.

Unkenntlichmachung auf Apple Maps

© Screenshot

Wohnadresse verpixeln bei Google Maps

Bei Google Maps ist es etwas komplizierter, aber dennoch schaffbar. Mithilfe eines Formulars kann hier die Unkenntlichmachung von Gesichtern, Fahrzeugkennzeichen, Häusern oder anderen Objekten per Formular eingefordert werden.

Schritt für Schritt:

  1. Zur Wohnadresse navigieren
  2. Zur Streetview-Ansicht wechseln
  3. Im Desktop-Browser: Unten rechts auf "Report a Problem" klicken
  4. In der App am Smartphone: Oben rechts im 3-Punkte-Menü auf "Report a Problem" tippen
  5. Im Formular entsprechend ausüllen
  6. An Google senden
Das Kunsthistorische Museum in Wien mit Passanten im Vordergrund.
Ein Screenshot der Google Maps App mit Blick auf den Maria-Theresien-Platz in Wien.
Eine Person geht vor dem Schloss Schönbrunn in Wien entlang.

Das Kunsthistorische Museum in Wien mit Passanten im Vordergrund.

© Bild: Screenshot

Im Browser: unten rechts auf "Report a Problem" klicken

Ein Screenshot der Google Maps App mit Blick auf den Maria-Theresien-Platz in Wien.

© Bild: Screenshot

In der Google-Maps-App auf der 3-Punkte-Menü tippen und anschließen auf "Report a Problem"

Eine Person geht vor dem Schloss Schönbrunn in Wien entlang.

© Bild: Screenshot

Formular ausfüllen und abschicken

Eine Wohnstraße mit geparkten Autos unter schattenspendenden Bäumen.

© Bild: Screenshot

So ungefähr sollte dann die Verpixelung in der Streetview-Ansicht aussehen

(futurezone) | Stand: 14.11.2025, 15:52 Uhr

Florian Christof

Großteils bin ich mit Produkttests beschäftigt - Smartphones, Elektroautos, Kopfhörer und alles was mit Strom betrieben wird.

Florian Christof

