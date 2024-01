Google Maps: Gut verstecktes Feature zeigt Höhenmeter

Wählt man einen Punkt auf der Karte aus, verrät Google Maps keine Höhenangabe zu dem Punkt. Umständlich ist zudem, dass Google Maps die Höhenangaben in der Android-App anders darstellt als auf einem Browser am Desktop . Die Google-Maps-App auf iPhones zeigt hingegen gar keine Höhengaben.

Routenplanung notwendig

Um beim Google-Kartendienst an diese Informationen zu kommen, muss man eine Route planen und anschließend in den Fußgänger-Modus wechseln. Dann bekommt man am Browser und in der Android-App das Höhenprofil der geplanten Route angezeigt. Zu sehen ist wie hoch Ausgangs- und Zielpunkt gelegen sind.

Wer sich das Höhenprofil im Fahrrad-Modus anzeigen lassen möchte, muss das am Desktop-Browser tun. Denn am Android-Phone werden für Fahrradfahrer*innen keine Höhenmeter dargestellt. Bei der Routenplanung für Autos oder Öffis gibt es auf keiner Plattform irgendwelche Angaben zum Höhenprofil.

Ganz ähnlich sieht dies bei Apple Maps aus. Auch hier ist es notwendig, einen Fußweg zu planen, um das Höhenprofil einzusehen. Und auch hier gibt es keine derartigen Angaben, wenn man eine Route für Fahrrad, Auto oder Öffi plant.

➤ Mehr lesen: Eine Einstellung ändern: So wird Google Maps in Tunneln genauer