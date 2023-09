Apple Maps: Streetview-Alternative startet in Österreich

Die Straßenansicht "Look Around" für Apple Maps kommt noch diese Woche nach Österreich.

Endlich gibt es eine konkrete Antwort darauf: Apple wird Look Around für Österreich noch diese Woche freischalten, wie die futurezone in Erfahrung bringen konnte. Voraussichtlich wird die Streetview-Alternative ab dem morgigen Mittwoch ausgerollt werden.

Vielen sind die Fahrzeuge mit dem unübersehbaren Kameraaufbau und Apple-Schriftzug bereits aufgefallen. Seit 2 Jahren stellt sich also die Frage, wann Apple Maps die Funktion " Look Around " für Österreich erhalten wird.

Seit Sommer 2021 kurven Apple-Autos quer durch Österreich und fotografieren eine Straße nach der anderen. Apple will damit eine Alternative zu Google Streetview aufbauen und eine Straßenansicht in seinen Kartendienst integrieren.

Apple Maps - Look Around

So funktioniert Apples Look Around

Look Around von Apple funktioniert ähnlich, wie man es von Google Streetview bereits seit Jahren kennt. Zoomt man in Apple Maps auf einer Karte näher hinein, taucht irgendwann unten links das Fernglas-Symbol auf, das für den Look-Around-Dienst steht.

Tippt man auf dieses Icon erscheint die geteilte Ansicht, auf der die Landkarte und gleichzeitig die jeweilige Straßenansicht zu sehen ist. Die fotografische Ansicht der Umgebung ist auch im Vollbildmodus verfügbar.

In Look Around lässt sich navigieren, man hat eine 360-Grad-Rundumblick und die Beschriftungen von Straßen und Landmarks werden angezeigt. Bekannte Sehenswürdigkeiten sind darüber hinaus in einer speziellen Ansicht abrufbar.

