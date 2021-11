Google Maps: Einfacher Trick ermöglicht Superzoom

Um diese Art des Superzooms nutzen zu können, muss lediglich ein Parameter in der Adresszeile geändert werden. Weil dies in der Google-Maps-App auf Smartphones nicht möglich ist, muss der Google-Kartendienst im Browser verwendet werden.

In der Adresszeile sind unter anderem die Koordinaten der Bildmitte angegeben. Für den Stephansplatz in Wien steht in der Adresszeile beispielsweise "@48.2083687,16.3727377,156m". Die Meter-Angabe neben den Koordinaten gibt die Größe des Bildausschnitts und somit gleichzeitig die Vergrößerungsstufe an.

Bildausschnitt verkleinern

Beim Wiener Stephansplatz erlaubt Google einen Bildausschnitt von maximal 45 Meter. Um noch weiter in das Bild hineinzoomen zu können, muss lediglich die Meter-Angabe manuell bearbeitet werden. Beispielsweise kann man hier "20m" angeben und anschließend auf Enter-Drücken.

Auf diese Weise lässt sich der maximale Zoom auf Google Maps austricksen. In der Folge wird ein Bildausschnitt angezeigt, der sich nur mehr über 20 Meter erstreckt.