10 Tricks für Google Maps, die jeder kennen sollte

Google Maps ist der beliebteste Navigationsdienst. Laut Google nutzen mehr als eine Milliarde Menschen den Dienst aktiv. Was viele nicht wissen: Er bietet viel mehr Features als die reine Navigation vom Stand- zum Zielort.

Wir zeigen euch, welche nützlichen Tricks die App noch drauf hat. Die folgenden Tricks sind, sofern nicht anders genannt, für die Android- und iOS-Apps gültig.

1. Zwischenstopps auf Routen einlegen

Auf dem Weg von A nach B lassen sich auf Google Maps Zwischenstopps einfügen. Dafür gibt man den Zielort in der Suchleiste ein und klickt auf die 3 Punkte am oberen rechten Bildschirm-Eck und in der Folge auf "Stopp einfügen" im Suchfeld unter dem Zielort. Dort kann man auf eines der angezeigten Symbole Supermärkte, Tankstellen, Restaurants oder Cafés klicken. Man kann einen oder mehrere Zwischenstopps auch selbst auf der Karte auswählen, indem man das Zielsymbol hin- und herbewegt. Somit bekommt man einen besseren Eindruck darüber, wie lange eine Reise tatsächlich dauern wird.

Mit dieser Methode kann etwa auch bestimmte Orte vermeiden. Wer nicht über das Deutsche Eck nach Tirol fahren will, nutzt als Zwischenstopp Zell am See oder Bischofshofen und Saalfelden am Steinernen Meer.