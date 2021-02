Google Maps bringt praktische neue Funktion für Android-User

Um sich in einer unbekannten Gegend zu orientieren oder um einfach einen ersten Blick auf ein Navigationsziel zu werfen, ist der Street View eine besonders praktische Funktion. Dieses Feature hat Google nun um eine praktische neue Ansicht erweitert.

Öffnet man in der Android-App von Google Maps die Street-View-Ansicht und klickt auf eine bestimmte Adresse, öffnet sich in der App nun ein Split-Screen-View. Dabei wird in der oberen Hälfte des Displays die Street-View-Ansicht angezeigt. In der unteren Hälfte des Screens bleibt die Kartenansicht.