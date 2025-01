6 Apps, mit denen ihr euer Leben verändern könnt

Way of Life

Wer im neuen Jahr gleich eine Reihe an Routinen etablieren will, ist bei Way of Life gut aufgehoben. Statt sich auf ein spezifisches Thema zu fixieren, können wir hier unsere Ziele frei wählen. Der Start mit Way of Life ist denkbar einfach. Innerhalb der App legen wir einfach ein sogenanntes Journal an. Dabei handelt es sich um eine Sache, die wir tun oder eben nicht tun wollen.

Möchten wir beispielsweise jeden Tag Sport machen oder jeden Tag von Süßgetränken die Finger lassen, hinterlegen wir dieses Vorhaben als Journal. In der Übersicht finden wir dann all diese Journals und können diese täglich mit „Ja“, „Nein“ oder „Überspringen“ markieren. Markieren wir ein Journal an mehreren Tagen hintereinander mit „Ja“, entsteht eine Kette.

Mithilfe von Erinnerungen hält uns Way of Life in der Spur und versucht, uns beim Festigen der Routinen zu unterstützen. Zu jedem Eintrag lassen sich außerdem Notizen hinterlegen. Mit Statistiken verfolgen wir unsere Fortschritte über Wochen, Monate und Jahre. Um Way of Life ohne Beschränkungen nutzen zu können, ist ein Abonnement ab 5,99 Euro pro Monat erforderlich.

Way of Life ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.