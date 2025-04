Die besten Lauftraining-Apps für iOS und Android

Dank steigender Temperaturen verlagert sich das Training für viele wieder von den Innenräumen in die Natur. Gerade das Lauftraining, ob in der Stadt oder im Wald , kann nun wieder voll zelebriert werden.

Auch all jene, die ihr Lauftraining weniger kompetitiv gestalten möchten, finden hier alles, was sie brauchen. Strava übernimmt für uns das gesamte Tracking und zeichnet dabei klassische Daten wie Distanz, Geschwindigkeit und Pace genauso wie detaillierte Performance-Analysen auf. Ein großer Pluspunkt ist die umfangreiche Unterstützung von Fitness-Trackern .

Bei Stride geht es darum, Flächen zu erobern. Egal wo wir sind: Die Karte wird in ca. 60 Meter große Hexagone aufgeteilt, die wir durchlaufen können. Durchlaufen oder durchschreiten wir eines dieser Hexagone oft genug, nehmen wir es in Besitz. Andere Nutzerinnen und Nutzer von Stride können das jeweilige Hexagon zurückerobern. Um die Kontrolle über Flächen zu gewinnen und sie auch zu halten, müssen wir diese immer wieder besuchen. Geschwindigkeit oder Pace spielt beim Erobern keine Rolle.

Coopah

Eines der neueren Angebote in der Welt der Lauf-Apps ist Coopah. Die Anwendung hat sich auf Neulinge und Profis gleichermaßen spezialisiert und möchte uns mit individuellen Trainings beim Erreichen unserer Ziele helfen. Um mit Coopah loslegen zu können, hinterlegen wir einfach unsere bisherige Lauferfahrung sowie unsere persönlichen Ziele.

Möchten wir beispielsweise für ein Event trainieren, hinterlegen wir in der App die Event-Distanz sowie das avisierte Datum. Coopah gestaltet unser Training so, dass wir uns stetig Richtung Ziel verbessern. Wie oft und in welchem Ausmaß wir trainieren, bleibt vollständig uns überlassen. Die App passt sich unseren Vorgaben so gut wie möglich an.

Wer nur gelegentlich mit der App laufen will, ohne ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben, kann mit dem Button „Just Run“ ein klassisches Tracking starten. Coopah zeichnet die gewohnten Daten wie Geschwindigkeit, Dauer und Distanz auf und verwahrt sie für einen statistischen Überblick. Über den Kalender sehen wir unsere vergangenen Trainings sowie eventuelle Streaks.

Um das Personal-Coaching nutzen zu können, ist ein Abonnement ab 17,99 Euro pro Monat erforderlich.

Coopah ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.