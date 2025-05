US Navy feiert Durchbruch bei Ramjet-Technologie

Die US Navy hat zum ersten Mal einen erfolgreichen Test mit einem Feststoff-Ramjet durchgeführt, der von einem unbemannten Flugzeug in die Luft gebracht wurde. Laut Navy hat der Antrieb das Potenzial, ein " Game Changer " auf dem Schlachtfeld zu werden.

Dass eine unbemannte Drohne einen Ramjet abschießen kann, ermöglicht es den US-Streitkräften, Ziele aus großer Entfernung zu bekämpfen. "Obwohl die Feststoff-Ramjet-Technologie nicht neu ist, beweist dieser Test ihre Relevanz auf dem modernen Schlachtfeld", schreibt die Navy auf ihrer Webseite.

Was ist ein Ramjet?

Bei Ramjets, auch bekannt als Staustahltriebwerk, strömt Luft in das Triebwerk ein und wird dort verdichtet. In die verdichtete Luft wird dann Treibstoff eingespritzt und entzündet. Dadurch dehnt sich das Gasgemisch aus und tritt am Auslass aus, wodurch Schub erzeugt wird. Anders als bei Düsentriebwerken kommen Ramjets ohne bewegliche Teile aus, was sie sehr wartungsarm macht.

Ein Ramjet kann aufgrund seiner Bauweise nicht aus dem Stand gestartet werden. Damit genügend Luft in die Brennkammer strömt, muss er bereits auf eine gewisse Geschwindigkeit beschleunigt werden. Das erledigt eine Starterrakete oder in diesem Fall eine Drohne. Seine maximale Effizienz erreicht das Triebwerk im Bereich von Mach 3 (ca. 3.700 km/h).