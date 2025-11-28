Diese Schutzhülle gibt eurem iPhone ein E-Ink-Display

28.11.2025

Dieses iPhone-Case kann deutlich mehr, als euer Smartphone vor Beschägigung schützen.

Das Hongkonger Start-up Reetle hat eine Smartphone-Schutzhülle vorgestellt, die auf der Rückseite ein 3,97 Zoll großes E-Ink-Touchdisplay integriert hat. Die Hülle trägt die Bezeichnung SmartInk I und wird derzeit über eine Kickstarter-Kampagne finanziert. Sie Hülle richtet sich derzeit nur an Besitzer neuerer Apple-Smartphones. Kompatibel sind Modelle ab der iPhone-14-Reihe bis hin zur iPhone-17-Serie sowie das iPhone Air. ➤ Mehr lesen: E-Reader im Smartphone-Format: Boox Palma 2 im Test

So funktioniert ein E-Ink-Display Toggle Infobox E-Ink-Displays arbeiten auf Basis von winzigen Kapseln. Durch unterschiedliche Spannung werden aus diesen Kapseln entweder schwarze oder weiße Teilchen an die Oberfläche gezogen. Sind sie einmal da, bleiben sie auch dort, bis wieder eine andere Spannung erzeugt wird. Das führt zu dem Effekt, dass E-Ink-Displays nur dann Energie verbrauchen, wenn sich der Displayinhalt ändert. Umso häufiger der Display-Inhalt verändert wird, umso höher ist der Akkuverbrauch.

E-Books, Tickets Auf dem Display sollen sich statische Inhalte wie E-Books, To-do-Listen oder Tickets (zB in Form von QR-Codes) energieeffizient und augenschonend darstellen lassen, ohne dass man dafür den Hauptbildschirm aktivieren muss. Die Hülle verfügt über einen eigenen Akku. Um Inhalte auf dem E-Ink-Display darzustellen, müssen diese vom Handy per Bluetooth übertragen werden. Reetle verspricht, dass das über die passende App am iPhone schnell und unkompliziert funktioniert. Abgesehen von der Funktion, Dinge anzuzeigen, kann das Case auch als Diktiergerät genutzt werden. Ebenso ist ein Übersetzungs-Tool ist integriert. ➤ Mehr lesen: Paperless Paper: Batteriebetriebener E-Ink-Bilderrahmen im Test