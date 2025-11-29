Apple und Intel werden bei Chips wieder zusammenarbeiten

Nach der harten Trennung vor 5 Jahren sollen die beiden Unternehmen wieder auf eine Kooperation zusteuern.

Rückblickend war es wohl eine der besten Entscheidungen, die Apple in der jüngeren Vergangenheit getroffen hat - nämlich sich von Intel zu trennen und die hauseigenen M-Prozessoren selbstständig zu entwickeln. Mittlerweile werden alle MacBooks und Mac-Rechner von den M-Chips angetrieben, was einer deutlichen Leistungssteigerung und vor allem zu einer erheblichen Verbesserung der Akkulaufzeit geführt hat. Nachdem sich Intel und Apple vor ungefähr 5 Jahren getrennt haben, gibt es nun angeblich wieder eine Annäherung der beiden Unternehmen. Es soll sich wieder eine Kooperation bei Prozessoren anbahnen, berichtet der gut informierte Analyst Ming-Chi Kuo. ➤ Mehr lesen: Diese 15 Produkte bringt Apple nächstes Jahr

Eine harte Trennung Das mag eigenartig klingen. Vor allem wenn man sich die damalige Schlammschlacht zwischen Intel und Apple in Erinnerung ruft. Apple soll höchst unzufrieden gewesen sein mit der Qualitätssicherung von Intel, was schließlich dazu geführt haben soll, dass sie die Chip-Entwicklung selbst in die Hand genommen haben. Nachdem die Trennung bekannt wurde, war Intel offenbar ziemlich sauer auf Apple. Mit einer eigenen Kampagne auf Twitter wollte Intel damals Apple in einem schlechten Licht dastehen lassen und behauptete etwa: "Wenn man einen Raketenstart durchführen und Rocket League starten kann, ist man nicht auf einem Mac. Verwendet PCs." ➤ Mehr lesen: Apple gibt seltenen Einblick in sein geheimes Chip-Labor

Zusammenarbeit unter umgekehrten Vorzeichen Bei der nunmehrigen Kooperation sollen sowohl Apple als auch Intel in neue Rollen schlüpfen. Intel würde dabei nicht mehr das Chip-Design übernehmen und nur mehr für die Fertigung zuständig sein. Apple würde die gesamte Kontrolle behalten - sowohl bei der Architektur als auch bei den Funktionen. Bei der Zusammenarbeit will Apple in erster Linie den neuen Intel-Fertigungsprozess 18A nutzen. Ein entsprechendes Abkommen, soll laut Kuo bereits unterzeichnet sein. Dieses Verfahren soll das erste Sub-2-nm-Verfahren sein, das in Nordamerika verfügbar sein wird. ➤ Mehr lesen: 6 Features, die vom neuen MacBook Pro erwartet werden