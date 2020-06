Warum Apple auf Intel pfeift und eigene Prozessoren baut

Auch andere Gründe

Apple hat 2015 erstmals einen Skylake-Prozessor in seinem iMac integriert. 2016 wurden Skylake-Chips beim MacBook und MacBook Pro verbaut.

Die Aussagen von Piednoël bringen offenbar mehr Licht in die Sache, können aber nicht als einziger Grund für Apples Entscheidung gesehen werden. Dass Apple eigene Chips bauen will, ist schon länger bekannt. Mit einer selbst gestalteten ARM-Architektur will Apple Hard- und Software besser aufeinander abstimmen können.

Noch 2020 will Apple einen Mac mit einem eigenen ARM-Prozessor auf den Markt bringen. Der gesamte Umstieg soll bereits in zwei Jahren abgeschlossen sein.