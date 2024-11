Chinas neuer mysteriöser Stealth-Fighter soll "bis ins All" fliegen

Viele Informationen zu dem Jet gibt es bislang nicht. Lediglich eine Infotafel auf der Airshow liefert ein paar Fakten. Das Flugzeug trägt demnach die Bezeichnung Báidì B , was so viel wie “ Weißer Kaiser ” bedeutet. Dabei handelt es sich um eine Figur aus der chinesischen Mythologie.

China hat im Rahmen der Luft- und Raumfahrtausstellung in Zhuhai ein neues mysteriöses Flugzeug gezeigt. Es soll sich dabei um einen Kampfjet der 6. Generation handeln, der vom staatlichen Rüstungskonzern Aviation Industry Corporation of China (AVIC) gebaut wird.

Abgesehen von der futuristischen Stealth-Form, die an Science-Fction-Filme und Videospiele erinnert, ist noch das Fahrgestell auffällig. Das ist sehr massiv, was man es sonst nur auf Kampfjets sieht, die auf Flugzeugträgern starten und landen.

Ein großer interner Waffenschacht soll mehr Bomben und Raketen als andere Stealth-Fighter, wie Chinas J-20 oder die amerikanische F-35 , aufnehmen können. Weil die Bewaffnung nicht außen am Flugzeug befestigt werden muss, wirkt sich das sowohl auf die Flug - als auch auf die Stealth-Eigenschaften positiv aus.

Der Báidì B sieht aber zu schwer aus, um mit voller Waffenlast von einem Flugzeugträger starten zu können. Womöglich soll er mit dem verstärkten Fahrgestell auch auf unebenen Pisten landen können, so wie etwa die MiG-29 . Auch die ältere MiG-21 hat diese Fähigkeit.

Dafür wurde aber viel Liebe ins Detail gesteckt. Die Bemalung ist sauber ausgearbeitet, mit gelben Akzenten beim Cockpit und den Lufteinlässen für die Triebwerke. Das erinnert an den GW-9800 aus dem Anime Mobile Suit Gundam.

Wie hoch er dabei genau fliegen soll, bleibt unklar. Als Grenze zum Weltraum gilt allgemein die Kármán-Linie , die in einer Höhe von 100 Kilometern über dem Meeresspiegel liegt.

Wenn Báidì B mal flugfähig ist, soll er nicht nur in der Lage sein, Überschallflüge durchzuführen, sondern auch in den Weltraum vordringen können. Staatliche Medien beschreiben den Jet laut einem Bericht bei SCMP als “Weltraum-Luft-Kampfjet”.

Beim Modell des Báidì B konnten Besucher der Airshow noch weitere Details entdecken. So sind in der Hülle eingelassene Sensoren zu erkennen und kleinere, fast versteckte Luftöffnungen. Denkbar ist, dass das Modell mit diesem hohen Detailgrad gebaut wurde, damit es später auch für Windtunneltests verwendet werden kann.

Stellen sich die Angaben der chinesischen Medien als korrekt heraus, könnte Báidì der bislang am höchsten fliegende Kampfjet sein. Diesen Rekord hält aktuell eine umgebaute Variante der russischen MiG-25. 1977 erreichte sie eine Höhe von knapp 38 Kilometer .

Überlichweise liegt die Dienstgipfelhöhe von Kampfjets, also die Höhe, in der sie gut operieren können, bei rund 15 bis 20 Kilometer. Verschiedene andere nicht-militärische Experimentalflugzeuge sind bereits in weit größeren Höhen unterwegs gewesen.