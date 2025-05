Gefährliche Pilzsporen verbreiten sich in der Stratosphäre

Hoch oben in der Stratosphäre herrschen unwirtliche Bedingungen. Die Temperaturen sind extrem niedrig, der Luftdruck ist fast gar nicht mehr vorhanden und die UV-Strahlung strahlt ungebremst. So manchen Pilzsporen macht das jedoch nichts aus. Sie fliegen in einer Höhe, weit oberhalb von Passagierflugzeugen.

Einem Forschungsteam an der Universität Genf ist es gelungen, zahlreiche Pilzsporen in der Stratosphäre einzusammeln. Sie konnten die Sporen analysieren und zum Teil heranzüchten. Ihre ersten Ergebnisse lassen erahnen, wie die Sporen über eine "stratosphärische Autobahn" weite Strecken zurücklegen.

