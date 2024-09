Touristen-Kapsel macht ersten Ballonflug zum Rande des Weltraums

Die luxuriöse Kapsel steigt in große Höhen und bietet einen einzigartigen Blick auf die Erde.

Vor einigen Tagen ist der erste Testflug der "Space Capsule" erfolgreich über die Bühne gegangen. Der Aufstieg, sowie das Absinken und die Landung im Wasser sind ohne Probleme geglückt. Menschen waren bei diesem ersten Flug keine an Bord .

Wer das nötige Kleingeld hat, kann sich demnächst in eine luxuriöse Kapsel setzen und mit einem Ballon an den Rand des Weltraums gondeln. Das Unternehmen Space Perspective verfolgt den Plan, zahlungskräftige Passagiere einen einzigartigen Blick auf die Erde zu ermöglichen.

Für den Start wurde die Kapsel mit einem Schiff in den Golf von Mexiko geschippert. Mithilfe einer speziellen Startvorrichtung ist der Ballon dann abgehoben. Wasserstoff kommt bei dem rund 200 Meter großen Ballon als Traggas zum Einsatz.

Im Mittelpunkt der Tests standen die Startplattform, die Druckkabine sowie der Temperaturausgleich, das kontrollierte Entweichen des Wasserstoffs und die sanfte Wasserung. All das hat beim ersten Testflug einwandfrei funktioniert , wie das Unternehmen bekannt gegeben hat .

Nach dem Anstieg bleibt die Kapsel gut 2 Stunden in dieser Höhe bevor der Abstieg eingeleitet wird. Dafür wird das Gas im Ballon kontrolliert abgelassen . 2 weitere Stunden wird es dauern bis die Landung im Wasser über die Bühne geht.

Luxuriöser Ausflug

In den kommenden Monaten soll nun der erste Flug mit Passagieren stattfinden. Erste kommerzielle Flüge sind für 2025 geplant. Das Ticket für einen 6-stündigen Flug kostet 125.000 Dollar. Dafür kann man in einer Lounge-artige Atmosphäre den oberen Teil der Erdatmosphäre genießen. Die Kapsel ist übrigens mit Wlan ausgestattet und hat eine Toilette an Bord.

Insgesamt 8 Personen und ein Kapitän haben Platz. Das Innere ist luxuriös und geräumig gestaltet. Die Kapsel hat einen Durchmesser von fast 5 Meter und ein Innenraumvolumen von rund 60 Kubikmeter.

