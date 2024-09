Die besten Bilder des ersten privaten Spacewalks

Der Weltraumspaziergang war ein Erfolg und hat sich einen Eintrag in den Geschichtsbüchern gesichert.

Der Milliardär und Hobby-Raumfahrer Jared Isaacman war der erste Mensch, der im Rahmen einer kommerziellen Mission einen EVA (extravehicular activity) durchgeführt hat, gefolgt von seiner Kollegin Sarah Gillis , die als 2. durch die Luke in den Weltraum ausgestiegen ist.

Auch wenn alles jahrelang trainiert und monatelang erprobt wurde, lag am Donnerstag eine ziemliche Spannung in der Luft. Sollte es doch ein Tag für die Geschichtsbücher werden. Ein solcher ist es auch geworden: Der erste private Weltraumspaziergang ist erfolgreich über die Bühne gegangen.

Bewegungstests standen im Mittelpunkt

Genauer gesagt haben die beiden Raumfahrer die Crew-Dragon-Kapsel von SpaceX nicht vollständig verlassen. Vielmehr haben sie ihre Oberkörper bis zu den Knien in den Weltraum hinausgestreckt. Außerhalb des Raumschiffs frei herumgeschwebt sind sie nicht.

Im Mittelpunkt des mehrminütigen Ausstiegs standen Mobilitätstests - also wie gut man sich in den neuen SpaceX-Raumanzügen bewegen kann. Dem Funkverkehr der Astronauten zufolge weisen die Space-Suits einen hohen Grad an Bewegungsfreiheit auf.

➤ Mehr lesen: Astronautin erklärt, wie gefährlich ein Weltraumspaziergang ist