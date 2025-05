NASA vor Kahlschlag: Trump streicht Rakete SLS, Orion und Mondstation

Mit 24 Prozent sieht der aktuelle Budget-Entwurf für die NASA die größte Kürzung in der Geschichte der Organisation vor.

Die Trump-Regierung will das Budget der NASA für 2026 drastisch kürzen. Statt der 24,8 Mrd. Dollar in diesem Jahr soll die amerikanische Weltraumorganisation 2026 nur noch 18,8 Mrd. Dollar erhalten. Mit 24 Prozent wäre das die größte Kürzung in der 67-jährigen Geschichte der NASA. Das berichten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Pressemitteilung der Organisation.

➤ Mehr lesen: SpaceX und Blue Origin bauen Frachtschiffe für den Mond

In vielen Bereichen soll die NASA sparen, wenn es nach den Plänen der US-Regierung geht. 2,3 Mrd. Dollar würden damit weniger für die Erforschung des Weltraums (Space Exploration), 1,2 Mrd. weniger für Erdbeobachtung (Earth Science) und alte Projekte zur menschlichen Raumerkundung (Legacy Human Exploration Programs) bereitgestellt.

Aus für Boeing-Rakete und Mondstation

Komplett auslaufen lassen will die Trump-Regierung die Verträge mit Boeing für die Rakete Space Launch System (SLS) und die Raumkapsel Orion von Lockheed Martin – nach lediglich 3 Flügen. Das trotz immenser Produktionskosten von je 26,4 bzw. 21,5 Mrd. Dollar.

Ebenfalls absagen will man die Mondstation Lunar Orbit Space Station, die im Mondorbit als eine Art Hub für die Erforschung des Mondes und später womöglich sogar für den Mars eingesetzt werden soll. Auch einem gemeinsamen Programm mit der ESA, bei dem eine Probe vom Mars zur Erde gebracht werden soll, wird im Budgetvorschlag eine Absage erteilt.

➤ Mehr lesen: NASA fliegt mit Technik aus Österreich zum Mond