Google erstellt falsche Schlagzeilen mit KI

Google Discover ist für viele Nachrichtenmedien sehr wichtig, um Leserinnen und Leser zu erreichen (Symbolbild).

03.12.2025

Artikel in Google Discover sollen leichter lesbar werden. Stattdessen führt der Tech-Konzern Leserinnen und Leser in die Irre.

Wer die Google-App öffnet, die auf Android-Smartphones standardmäßig prominent platziert ist, findet dort eine kuratierte Übersicht von Nachrichten verschiedener Medien. Ein großer Teil der Zugriffe auf Online-News-Seiten – auch auf die futurezone – geht auf dieses “Google Discover“ genannte Feature zurück. Schon im Oktober hatte Google ein KI-Upgrade für Discover angekündigt, das Nutzerinnen und Nutzern in den USA, Südkorea und Indien helfen soll, “frischen Content und Links aus dem ganzen Web“ zu finden. Wie The Verge berichtet, hat der US-Konzern nun begonnen, die Titel von Nachrichtenbeiträgen innerhalb von Discover mithilfe von KI zu ersetzen. ➤ Mehr lesen: Perplexity Comet: Wie der KI-Browser das Internet verändern könnte Irreführende Titel Das Tech-Medium The Verge hat bemerkt, dass es bei Titeln von News-Beiträgen, die in Google-Discover ausgespielt werden, zu fehlerhaften Veränderungen gekommen ist. Beispielsweise wurde ein Artikel von Ars Technica unter der Headline “Steam Machine price revealed” (“Preis für Steam Machine bekannt gegeben”) angezeigt.

Wie die Überschrift von der KI geändert wurde © Screenshot

Doch der Preis für die Gaming Box dürfte allerdings erst nächstes Jahr bekannt gegeben werden. Der ursprüngliche Titel des Artikels lautete: “Valve’s Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one” (“Die Steam Machine von Valve sieht aus wie eine Konsole, aber erwarten Sie nicht, dass sie auch so viel kostet”). Die Google-KI verkürzte auch die Überschrift “Don’t buy a Qi2 25W wireless charger hoping for faster speeds – just get the ‘slower’ one instead” (Kaufen Sie kein Qi2 25W-Wireless-Ladegerät in der Hoffnung auf höhere Geschwindigkeiten – nehmen Sie stattdessen lieber das 'langsamere' Modell”) und führt Leserinnen und Leser mit einem neuen Titel in die Irre. Der lautet nämlich “Qi2 slows older Pixels” (“Qi2 verlangsamt ältere Pixel”), was nicht nur den Inhalt des Texts falsch widergibt, sondern auch einfach nicht stimmt. ➤ Mehr lesen: KI-Agent Claude Code erpresst automatisch Unternehmen

Ein Screenshot von den Titeln, die mit KI erstellt wurden © Screenshot

Google reagiert The Verge hat daraufhin bei Google nachgefragt und der US-Konzern bestätigte, dass es mit KI-generierten Überschriften experimentiert. Es gehe dem Unternehmen vor allem darum, lange Überschriften zu verkürzen. Das passiert offenbar auch auf die Gefahr hin, dass sie dadurch nicht mehr das widerspiegeln, was im Artikel steht. “Wir testen ein neues Design, bei dem die Platzierung bestehender Überschriften geändert wird, damit die Themenbeschreibungen leichter verständlich sind, bevor die Nutzer Links aus dem gesamten Web erkunden”, sagt Google-Sprecher Mallory Deleon gegenüber The Verge. ➤ Mehr lesen: KI-Agent Claude Code erpresst automatisch Unternehmen Für Leser nur schwer erkennbar Es gibt zwar einen Hinweis darauf, dass etwas mit KI verändert wurde. Leserinnen und Leser wissen aber nicht was genau. Außerdem sehen sie den Hinweis erst, wenn sie auf “Mehr sehen” klicken.