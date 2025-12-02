Warum ChatGPT nicht weiß, wie spät es ist

Ein Mann mit Brille und Mütze stellt die Zeit an einer Kuckucksuhr.

02.12.2025

Der KI-Alleswisser scheitert an einer so trivialen Aufgabe. Das hat aber einen guten Grund.

Wer ChatGPT nach der Uhrzeit fragt, wird in Zukunft vielleicht als Erstes eine Auswahl an Armbanduhren angezeigt bekommen. OpenAI möchte nämlich demnächst damit beginnen, Werbeanzeigen in den KI-Chatbot zu integrieren. Eine Antwort auf die Frage "Wie spät ist es jetzt", wird man aber auch nach den Werbebannern wohl nicht bekommen. Der Alleswisser hat nämlich (noch) keine Ahnung von der Uhrzeit. Die zeitliche Komponente ist ChatGPT nämlich ziemlich egal. Was tatsächlich passiert, wenn man nach der Uhrzeit fragt, variiert stark - je nach den verfügbaren Modellen und je nach Situation. Manchmal kann ChatGPT die aktuelle Uhrzeit berechnen, wenn man ihm den Standort verrät. Oft sieht eine solche Uhrzeit-Konversation aber wie folgt aus. ➤ Mehr lesen: So soll das mysteriöse ChatGPT-Gerät aussehen

ChatGPT weiß nicht, wie spät es ist © Screenshot

Wie ein Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel Es ist schon verwunderlich, dass ein so leistungsfähiges KI-Modell an einer so trivialen Aufgabe scheitert. Wirft man aber einen Blick auf die Funktionsweise eines Large Language Models (LLM), wird rasch klar, warum ChatGPT die Uhrzeit nicht nennen kann. Ein LLM wie ChatGPT nimmt die Anfragen der Nutzerinnen und Nutzer entgegen und berechnet allein auf Basis der Trainingsdaten eine passende Antwort. Fortlaufende Echtzeit-Infos - etwa die aktuelle Uhrzeit - gehören standardmäßig nicht dazu. Nur wenn man dem LLM explizit die Anweisung gibt oder es eine derartige Anweisung einprogrammiert hat, kann es gezielt im Web nach entsprechenden Informationen suchen. ➤ Mehr lesen: Neuen ChatGPT-Modus ausprobiert: Das kann der Shopping-Assistant "Ein solches Sprachmodell arbeitet in seinem eigenen Raum aus Sprache und Wörtern. Es bezieht sich nur auf Dinge, die in diesen Raum gelangt sind", sagte der KI-Experte Yervant Kulbashian gegenüber The Verge, der vergangenes Jahr über die Zeitwahrnehmung von LLMs geschrieben hat. ChatGPT verhalte sich wie ein Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel mitten im Ozean, der mit einer riesigen Büchersammlung ausgestattet ist, aber keine Uhr hat, so Kulbashian. LLMs seien natürlich in der Lage, die aktuelle Uhrzeit zu nennen, wenn man ihnen den Zugang zu einer Uhr gibt oder gewährt. ➤ Mehr lesen: ChatGPT-Browser Atlas ausprobiert: Die Zukunft des Internets?

Zum Zeitpunkt der Konversation war es übrigens 9:30 Uhr. © Screenshot